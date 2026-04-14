Showbiz Việt có mỹ nam đã nhiều năm là “con ghẻ quốc dân, con cưng quốc tế”

HHTO - Nhìn vào sự nghiệp của mỹ nam này, ai cũng phải thắc mắc vì sao hoạt động ở nước ngoài thì rực rỡ mà ở trong nước lại đóng phim nào, ế phim đó.

Từ đầu năm 2026 đến giờ, điện ảnh Việt bùng nổ mạnh mẽ khi đã có tới 6 phim vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng, phim Việt liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé, nhiều dự án tạo được hiệu ứng truyền miệng nhờ nội dung hấp dẫn, làm phim chỉn chu. Nhưng phim Bẫy Tiền của Liên Bỉnh Phát, Lê Tam Triều Dâng lại đứng ngoài cơn sốt phim Việt ấy.

Bẫy Tiền chìm nghỉm ngoài phòng vé

Bẫy Tiền đã phải dời lịch chiếu một lần, từ tháng 11 năm ngoái đổi sang tháng 4 năm nay. Sau gần một tuần ra mắt, phim vẫn chưa đạt nổi 2,5 tỷ đồng doanh thu và với đà này, Bẫy Tiền sẽ bị xếp vào nhóm phim ế khách nhất năm 2026 và Liên Bỉnh Phát lại một lần nữa đối mặt với thất bại.

Trước đó, nam diễn viên đã có Song Lang, Ngôi Nhà Bươm Bướm hay Quán Kỳ Nam đều không có doanh thu khả quan, nếu không muốn nói là thấp. Dù các dự án mà Liên Bỉnh Phát tham gia đều được khen về chất lượng, diễn xuất của anh cũng rất ổn nhưng vẫn chưa đủ sức hút để kéo người xem đến rạp.

Liên Bỉnh Phát từng là Thị đế giải Kim Chung

Éo le ở chỗ sự nghiệp diễn viên của Liên Bỉnh Phát ở nước ngoài lại rất rực rỡ. Năm 2025, anh đã giành giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" (Thị đế) ở lễ trao giải Kim Chung (Đài Loan, Trung Quốc) nhờ phim Bác Sĩ Tha Hương. Liên Bỉnh Phát là người Việt Nam đầu tiên và cũng là diễn viên nước ngoài đầu tiên nhận giải thưởng này sau 60 năm.

Liệu anh có thoát khỏi dớp "thuốc độc phòng vé"?

Những tưởng thành tích huy hoàng ấy sẽ giúp cái tên Liên Bỉnh Phát bùng nổ hơn ở rạp chiếu, nhưng Quán Kỳ Nam rồi Bẫy Tiền vẫn chịu cảnh càng chiếu càng ế. Giờ đây, Liên Bỉnh Phát chỉ còn trông chờ vào Đại Tiệc Trăng Máu 8 để thoát khỏi vận xui phòng vé mà thôi.