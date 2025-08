Phát hiện thi thể người con trai sau khi dùng dao tấn công mẹ

Ngày 1/8, tin UBND xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân tử vong của nam thanh niên N.H.D. (16 tuổi, trú thôn Định Trung 2, xã Tuy An Bắc).

Theo thông tin ban đầu, sáng 31/7, bà Nguyễn Thị Hồng (mẹ của D.) thấy D. ngồi bấm điện thoại nên trách mắng, dẫn đến 2 mẹ con cãi nhau.

Lúc này, D. xuống nhà bếp lấy một con dao Thái Lan rồi đi lên nhà trên vật ngã bà Hồng xuống nền nhà. Sau đó, D. dùng dao đâm một nhát vào vùng cổ bên trái của bà Hồng gây thương tích. Bà Hồng giật lấy con dao trên tay D. rồi vùng vẫy bỏ chạy.

Sau đó D. bỏ nhà đi, còn bà Hồng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Tuy An Bắc đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra xác minh.

Qua truy xét dấu vết tại hiện trường, nhận định đối tượng D. bỏ trốn men theo nhánh sông Con (nhánh của sông Kỳ Lộ) gần nhà.

Lực lượng công an cùng người dân địa phương triển khai tìm kiếm. Đến 14h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của D. dưới nhánh sông trên nên tiến hành trục vớt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện cơ quan chức năng chưa có kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của N.H.D.