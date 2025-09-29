Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phát hiện ô tô lật ngửa dưới mương nước, một người tử vong bên trong

An Phú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 29/9, một lãnh đạo UBND xã Sơn Thành (tỉnh Đắk Lắk) cho biết cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc ô tô lật ngửa dưới mương nước, bên trong có 1 người tử vong.

tai-nan-giao-thong-3.jpg
Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 cùng ngày, tại mương thủy lợi dọc tuyến quốc lộ 29, đoạn thuộc thôn Tân Mỹ (xã Sơn Thành), người dân phát hiện ô tô mang BKS 78A-032.76 bị lật ngửa dưới nước.

tai-nan-giao-thong-1.jpg
Lực lượng chức năng đang tìm cách trục vớt chiếc xe lên khỏi mương nước.

Sự việc được báo cáo lực lượng chức năng. Ngay sau đó, người dân cùng cơ quan chức năng xuống kiểm tra, phát hiện có một thanh niên bị kẹt trong ô tô. Khi người dân đưa được thanh niên trong ô tô ra ngoài thì nạn nhân đã tử vong từ trước.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.H.X. (24 tuổi, trú thôn Thành An, xã Sơn Thành). Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

