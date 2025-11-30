Phát hiện người đàn ông tử vong bên bờ hồ ở Lâm Đồng

TPO - Một người đàn ông được người dân phát hiện tử vong bên bờ hồ Mađaguôi, xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, bên cạnh chỉ có một chiếc xe đạp cũ và vài vật dụng cá nhân.

Ngày 30/11, Công an xã Đạ Huoai (Lâm Đồng) phối hợp các lực lượng nghiệp vụ điều tra nguyên nhân một người đàn ông được phát hiện tử vong cạnh bờ hồ Mađaguôi.

Hiện trường người đàn ông tử vong.

Trước đó, vào khoảng 9h30 cùng ngày, một số người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động bên bờ hồ Mađaguôi (xã Đạ Huoai, Lâm Đồng) nên trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Công an xã Đạ Huoai nhanh chóng có mặt kiểm tra và xác định nạn nhân đã tử vong.

Tại hiện trường, bên cạnh thi thể có một chiếc xe đạp cũ, một số tư trang và chai nhựa mà nạn nhân mang theo. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không tìm thấy giấy tờ tùy thân.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là nam giới ngoài 40 tuổi, dáng người gầy, mặc áo mưa tiện lợi màu cam, quần đùi xanh đậm và dép nhựa tổ ong màu cam.

Hiện cơ quan công an đang xác minh nhân thân, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.