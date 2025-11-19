Phát hiện bác sĩ tử vong trong nhà riêng, nghi tiêm thuốc tự tử

TPO - Một nam bác sĩ ở xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng được phát hiện tử vong trong nhà tắm, bên cạnh có kim tiêm và chai thuốc, nghi tự tử.

Chiều 18/11, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với xã Đạ Tẻh tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra nguyên nhân một trường hợp tử vong trong nhà riêng.

Nạn nhân là ông Tr.S.Th (44 tuổi, trú xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) hiện đang công tác tại một trung tâm y tế trên địa bàn và sống một mình sau khi ly hôn.

Kim tiêm cùng một số lọ thuốc gần thi thể nạn nhân.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h cùng ngày, người thân đến nhà kiếm ông Th. do nhiều lần gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. Khi vào bên trong, người này phát hiện ông Th. đã tử vong trong nhà tắm nên trình báo chính quyền xã Đạ Tẻh.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Đạ Tẻh đã phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận có kim tiêm và một số lọ thuốc gần thi thể nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.