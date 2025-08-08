Phát Đạt dồn lực vào miền Nam: Lựa chọn chiến lược giữa thời điểm bản lề của thị trường bất động sản

Giữa bối cảnh thị trường bất động sản đang trải qua cuộc sàng lọc khắt khe để bước sang giai đoạn mới, những bước đi chiến lược có thể tạo nên sự khác biệt lớn cho triển vọng tiếp theo của các doanh nghiệp trong ngành. Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đang cho thấy một hướng đi rõ ràng và quyết liệt với mục tiêu trọng điểm là thị trường miền Nam.

Tái cấu trúc để tối ưu nguồn lực

Thời gian gần đây, Phát Đạt liên tiếp có những động thái mạnh mẽ trong việc tái cơ cấu danh mục đầu tư. Đáng chú ý là quyết định thoái vốn khỏi các dự án tại khu vực duyên hải miền Trung. Lãnh đạo của Phát Đạt nhận định đây là vùng có tiềm năng lớn về dài hạn. Tuy nhiên, hiện nay, Công ty xác định tập trung nguồn lực cho thị trường miền Nam, cụ thể trước mắt là các dự án tại TP.HCM, để có thể mang lại hiệu quả rõ nét hơn ngay trong ngắn hạn và trung hạn.

Dự án La Pura có quy mô 3,7 ha tại phường Bình Hòa - TP.HCM, do Phát Đạt phát triển phát huy sức hút rất mạnh trên thị trường từ tháng 6 đến nay.

Đại diện của Phát Đạt chia sẻ: “Các dự án tại miền Trung tuy có triển vọng nhưng không còn phù hợp với định hướng phát triển nhanh, hiệu quả và chú trọng dòng tiền của công ty trong giai đoạn hiện nay. Việc rút lui khỏi các dự án này là bước đi chiến lược để tái phân bổ vốn vào các khu vực có khả năng đóng góp sớm vào doanh thu và lợi nhuận.”

Tiêu biểu cho việc tái cấu trúc này, trong quý II/2025, doanh thu tài chính của Phát Đạt ghi nhận kết quả tích cực nhờ khoản thoái vốn từ Công ty CP Đầu tư Bất động sản Ngô Mây – chủ đầu tư dự án Q1 Tower.

Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 & 2 tại phường Thuận An -TP.HCM, do Phát Đạt đầu tư và phát triển đã đủ điều kiện mở bán.

Miền Nam – “tâm điểm mới” của Phát Đạt

Theo định hướng mới, Phát Đạt dồn lực đầu tư vào khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó TP.HCM và các đô thị vệ tinh như Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), Đồng Nai trở thành tâm điểm. Sự lựa chọn này không phải ngẫu nhiên. Đây là khu vực được Phát Đạt nhận định là đang hội tụ những điều kiện “thiên thời – địa lợi – nhân hòa” nhờ hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nhu cầu ở thực cao, tiềm năng tăng giá lớn và có thể được “hưởng lợi kép” từ chính sách sáp nhập địa giới hành chính.

Dự án Serenity tại xã Phước Hải - TP.HCM, một trong những dự án của Phát Đạt cũng đang được thị trường mong đợi.

Không chỉ dừng lại ở các khu vực vệ tinh, Phát Đạt còn đang chuẩn bị ra mắt một số dự án chiến lược ngay tại vùng lõi đô thị TP.HCM – nơi được xem là “trái tim” của thị trường bất động sản Việt Nam. Những lô đất có vị trí đắc địa, pháp lý rõ ràng đã được Phát Đạt đầu tư và sẵn sàng đưa vào phát triển trong thời gian tới. Đây chính là “nước cờ” thể hiện rõ tầm nhìn và quyết tâm quay lại thị trường “sân nhà” bằng những sản phẩm có giá trị khác biệt và sức hút cao.

Mở rộng quỹ đất – củng cố nội lực dài hạn

Hiện tại, tổng quỹ đất mà Phát Đạt sở hữu tại TP.HCM và vùng phụ cận đã vượt mốc 500 ha. Trong đó có những khu vực có mức độ đô thị hóa cao, kết nối giao thông thuận lợi và nhu cầu ở thực lớn. Công ty cũng đang tích cực mở rộng quỹ đất tại Đồng Nai – một trong những thị trường tiềm năng nhất phía Nam trong 5 năm tới. Dự kiến, với tốc độ này, quỹ đất của Phát Đạt có thể đạt đến 1.000 ha trong tương lai gần – một lợi thế vượt trội về mặt chiến lược và giá trị lâu dài.

Dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng tại Côn Đảo của Phát Đạt

Để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng nhanh và rõ nét, Phát Đạt đã và đang xúc tiến hàng loạt hoạt động hợp tác chiến lược với các đối tác lớn trong và ngoài nước. Các đối tác này không chỉ có tiềm lực tài chính mạnh, mà còn có kinh nghiệm dày dạn và hệ sinh thái hỗ trợ đa chiều.

Phát Đạt đang sở hữu quỹ đất trên 500 ha tại địa bàn TP.HCM mở rộng (gồm Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ)

Hướng đi này giúp Phát Đạt vừa đảm bảo tốc độ triển khai dự án, vừa kiểm soát rủi ro và nâng cao năng lực cạnh tranh trong một môi trường đang biến động. Tin vui về các hợp tác lớn được kỳ vọng sẽ sớm được công bố, góp phần tạo nên những bước tiến đáng kể cả về tài chính lẫn uy tín thương hiệu.