Phá đường dây mua bán bằng đại học rởm, phát hiện con dấu giả của công an phường, sở y tế

TPO - Công an lập biên bản thu giữ nhiều mộc dấu tròn giả, hình dấu của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu như Công an phường Mỹ Xuân, Sở Y tế, Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ cùng gần 400 giấy khám sức khỏe giả; văn bằng, chứng chỉ của các trường đại học, cao đẳng; giấy tờ, hồ sơ đăng ký thi sát hạch lái xe…

Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng để điều tra liên quan đến vụ án làm giả con dấu, giấy tờ của các cơ quan tổ chức Nhà nước.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Thái Trọng (41 tuổi); Phạm Thành Linh (31 tuổi); Nguyễn Thị Thanh Thúy (31 tuổi); Nguyễn Thị Mai (27 tuổi); Nguyễn Thị Xim (40 tuổi); Nguyễn Thị Xuân và Nguyễn Thị Thu cùng trú thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt tạm giam 5 bị can là Trọng, Linh, Thúy, Xim, Thu; còn Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Xuân được cho tại ngoại.

Trước đó, qua quá trình theo dõi, tổ công tác gồm Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp cùng Công an thị xã Phú Mỹ đồng loạt kiểm tra, phát hiện các đối tượng đang có hoạt động sản xuất, mua bán văn bằng chứng chỉ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức với quy mô lớn.

Tiến hành khám xét nơi làm việc, nơi ở của các đối tượng, tổ công tác phát hiện, lập biên bản thu giữ nhiều mộc dấu tròn giả, hình dấu của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu như Công an phường Mỹ Xuân, Sở Y tế, Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ cùng gần 400 giấy khám sức khỏe giả; văn bằng, chứng chỉ của các trường đại học, cao đẳng; giấy tờ, hồ sơ đăng ký thi sát hạch lái xe; dấu chức danh… và nhiều dụng cụ các đối tượng sử dụng để làm giấy tờ giả.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.