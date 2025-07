PGBank đã có nhiều cố gắng trong việc ổn định mạng lưới, hoạt động

Trong kết luận thanh tra định kỳ, PGBank được Ngân hàng Nhà nước đánh giá có nhiều cố gắng trong việc ổn định mạng lưới, hoạt động, đảm bảo các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Luật các Tổ chức Tín dụng, Điều lệ ngân hàng, các Chỉ đạo, chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước; chỉ đạo hoạt động toàn hệ thống được một số kết quả đáng ghi nhận.

Ngân hàng đã ban hành các chính sách, quy trình nội bộ về cấp tín dụng, cam kết ngoại bảng; phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng; kiểm tra, giám sát vốn vay; đảm bảo tiền vay; xử lý nợ xấu, thu hồi nợ xử lý rủi ro;...

Ngân hàng đã áp dụng, phối hợp nhiều biện pháp để thực hiện xử lý, thu hồi nợ xấu như đôn đốc khách hàng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc lãi, bán nợ cho VAMC/pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực mua bán nợ, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, thu giữ tài sản đảm bảo, khởi kiện khách hàng ra tòa án nhân dân các cấp…

Ngân hàng cần tiếp tục rà soát, đánh giá, nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành, kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo an toàn hoạt động.

Được biết, kết thúc quý 1 năm 2025, tình hình kinh doanh của PGBank cải thiện đáng kể, nhờ nguồn thu từ hoạt động tín dụng và thu nhập ngoài lãi chuyển biến tích cực, đảo chiều so với cùng kỳ năm trước. Tính đến 31/3/2025, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 74.890 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ (58.763 tỷ đồng), và tăng 2,5% so với cuối năm 2024 (73.015 tỷ đồng). Huy động vốn thị trường 1 tăng trưởng ổn định, đạt 46.717 tỷ đồng, tăng 25 % so với cùng kỳ (37.244 tỷ đồng), trong khi dư nợ tín dụng đạt 45.347 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ (35.186 tỷ đồng), phản ánh sự linh hoạt trong điều hành tín dụng phù hợp định hướng Ngân hàng Nhà nước của PGBank.