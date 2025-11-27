PepsiCo Foods Việt Nam kiến tạo thế hệ lãnh đạo tương lai

Khẳng định vị thế Top 1 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2025

Vừa qua, PepsiCo Foods Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu khi lần thứ ba liên tiếp được vinh danh Top 1 tại Giải thưởng “Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2025”, theo kết quả khảo sát độc lập do Anphabe thực hiện dựa trên ý kiến của hơn 73.000 người đi làm trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng giữ vững vị trí đầu bảng trong Ngành Hàng tiêu dùng (khối Doanh nghiệp Vừa), được cộng đồng sinh viên bình chọn Top 10 trong nhóm ngành Kinh tế - Quản trị - Thương mại và góp mặt trong Top 50 Thương hiệu Nhà Tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2025. Đây là những minh chứng mạnh mẽ cho sức hút ngày càng lớn của PepsiCo Foods trong mắt thế hệ nhân tài trẻ.

Đội ngũ PepsiCo Foods Việt Nam ba lần liên tiếp được vinh danh Top 1 “Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam” tại Hội nghị Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2025

Đằng sau những con số ấn tượng ấy là một triết lý rất rõ ràng: “Dare for better” (Dám dấn bước - Tạo tương lai) kiến tạo tương lai cùng thế hệ trẻ. Tại PepsiCo Foods Việt Nam, thế hệ trẻ không chỉ được tin tưởng để hoàn thành những nhiệm vụ được giao, mà được trao quyền để thử sức, lên tiếng, dẫn dắt và tạo ra khác biệt thực sự.

Kiến tạo thế hệ lãnh đạo tương lai

Tại PepsiCo Foods Việt Nam, trao quyền không chỉ là phương pháp quản trị mà là triết lý phát triển con người. Mỗi nhân viên, đặc biệt là thế hệ trẻ, được lắng nghe, giao quyền tự chủ và trở thành chủ thể của những thay đổi tích cực. Văn hóa nuôi dưỡng tinh thần “Dare for Better” trong toàn tổ chức, khi lãnh đạo định hướng, nhân viên đồng sáng tạo và cùng chịu trách nhiệm về kết quả.

Triết lý này được phản ánh qua Chỉ số Gắn kết Nhân viên đạt 90%, liên tục tăng trưởng và vượt xa mức chuẩn thị trường 75%, bằng chứng định lượng cho thấy một môi trường làm việc tích cực và văn hóa tổ chức vững mạnh đang vận hành.

Nhiều năm kiên định đầu tư và lan toả văn hoá PepsiCo hành trình ươm mầm thế hệ nhân tài mới thông qua các chương trình phát triển thế hệ nhân tài như Sales Future Leaders, Mentor - Mentee giữa lãnh đạo cấp cao và nhân viên trẻ đào tạo lãnh đạo trẻ, tạo cơ hội cọ xát với dự án thực tế, luân chuyển phòng ban …

Hoạt động ngoại khóa nơi các nhân sự trẻ có cơ hội gắn kết với nhau. (Ảnh: PepsiCo)

Bước sang năm 2025, khi Nhà máy PepsiCo Ninh Bình chuẩn bị đi vào hoạt động, dự án đầu tư quy mô lớn với dây chuyền hiện đại, mở ra yêu cầu về đội ngũ lãnh đạo trẻ có khả năng thích ứng, đổi mới và dẫn dắt vận hành. Đây được xem là “bệ phóng thực chiến” giúp thế hệ trẻ phát triển nhanh hơn và sẵn sàng đảm nhận trọng trách lớn hơn. Chia sẻ của anh Nguyễn Công Khanh, Trưởng phòng Sản xuất tại Nhà máy PepsiCo Ninh Bình được điều chuyển từ Nhà máy Bình Dương là minh chứng rõ ràng“Được thử sức tại nhà máy Ninh Bình, một trong những nhà máy hiện đại nhất của PepsiCo tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, là vinh dự lớn nhưng cũng là thử thách không nhỏ. Việc thích nghi với môi trường mới, xây dựng đội ngũ từ đầu và vận hành dây chuyền công nghệ cao buộc tôi phải phát huy tối đa sự linh hoạt, tinh thần học hỏi và năng lực lãnh đạo. Tôi trân trọng sự hỗ trợ từ ban lãnh đạo và đồng nghiệp, vì đó là điểm tựa để tôi tự tin phát triển bản thân và đóng góp nhiều hơn cho thành công chung của công ty.”

Năm 2025 cũng hình thành ELT (Extended Leadership Team Projects) là sáng kiến phát triển đội ngũ lãnh đạo kế cận thông qua mười dự án thực chiến do các nhà quản lý bậc trung dẫn dắt. Trong khuôn khổ chương trình, chị Nguyễn Thái Ngọc Dung ở bộ phận Bán hàng Hiện đại (kênh Siêu thị) - Giám đốc dự án “Đánh giá và nâng cao mức độ sẵn sàng kinh doanh trong bối cảnh nhà nước cải cách bộ máy tổ chức” chia sẻ: “Tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, học được những kiến thức mới về kinh tế vĩ mô, chính sách quản lý nhà nước và các quy trình vận hành của PepsiCo. Vai trò lãnh đạo dự án giúp tôi vượt qua giới hạn bản thân, cân bằng ưu tiên và áp lực để đưa ra giải pháp thực tiễn”. Chị Nguyễn Thị Thu Sương ở Bộ phận Mua hàng, tham gia dự án “Nhân giống Khoai tây” giúp chị hiểu sâu hơn về giá trị của nông nghiệp bền vững: “Tham gia dự án cùng với chuyến đi thực tế giúp tôi hiểu rõ hơn quy trình thử nghiệm, nhân giống, canh tác và giá trị PepsiCo mang lại cho nông dân. Trải nghiệm này hỗ trợ tôi làm tốt hơn công việc và thêm tự hào về đóng góp của mỗi nhân viên và công ty PepsiCo cho cộng đồng”.

Phát triển bền vững bắt đầu từ con người

Thực hiện chiến lược toàn cầu PepsiCo Positive (pep+) đặt con người và hành tinh làm trung tâm trong mọi hoạt động của tập đoàn, PepsiCo Foods Việt Nam nhất quán thực hiện phát triển bền vững phải bắt đầu từ chính con người. Doanh nghiệp không chỉ đầu tư vào công nghệ hay sản phẩm, mà dành nguồn lực dài hạn cho những người trẻ đang từng ngày góp phần định hình một tương lai tích cực và có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Lần đầu tiên, nhân sự trẻ của Nhà máy mới PepsiCo Ninh Bình được đào tạo cả ở Nhà máy PepsiCo Bình Dương và Thái Lan nhằm trải nghiệm môi trường đa văn hóa, tiếp cận quy trình sản xuất hiện đại và hình thành tư duy toàn cầu từ những ngày đầu sự nghiệp. Đây là bước khẳng định cam kết đầu tư dài hạn vào kỹ năng chuyên môn, khả năng thích ứng và đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ trong hệ giá trị phát triển bền vững của PepsiCo.

Chương trình đào tạo nhân sự trẻ tại PepsiCo Bình Dương và PepsiCo Thái Lan. (Ảnh: PepsiCo)

Thành công không chỉ nằm ở doanh thu hay vị thế thương hiệu, PepsiCo mong muốn chúng nằm ở những giá trị tích cực mỗi nhân viên tạo ra. Mỗi hành trình học hỏi và trưởng thành là minh chứng cho tinh thần “Dare for Better” dám bước lên, dám thay đổi và dám làm tốt hơn mỗi ngày.

Chính tinh thần đó làm nên ý nghĩa thực sự của danh hiệu “Top 1 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam”, khẳng định rằng khi doanh nghiệp đặt con người ở trung tâm, trao quyền cho thế hệ mới và nuôi dưỡng văn hóa học hỏi liên tục, họ không chỉ xây dựng một nơi làm việc đáng tự hào mà còn góp phần tạo nên một thế hệ tốt hơn và một tương lai bền vững hơn cho Việt Nam.