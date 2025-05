Pakistan tấn công kho chứa tên lửa Brahmos của Ấn Độ

TPO - Quân đội Pakistan đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Fateh để tấn công cơ sở lưu trữ tên lửa, sân bay và căn cứ không quân của Ấn Độ.

Pakistan cho biết, mục tiêu tấn công của quân đội nước này là kho chứa tên lửa Brahomos, sân bay Pathankot và căn cứ không quân Udhampur của Ấn Độ.

Kho Beas thuộc tỉnh Punjab là nơi chứa các tên lửa BrahMos của Ấn Độ.

Tên lửa BrahMos là tên lửa siêu thanh có tầm bắn tối đa 800km, có thể phóng từ nhiều loại phương tiện quân sự, bao gồm tàu ​​ngầm, tàu chiến và máy bay chiến đấu. Vũ khí này được phát triển bởi BrahMos Aerospace, một liên doanh giữa Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ và Cục thiết kế tên lửa Nga - NPO Mashinostroyeniya.

Pakistan sáng nay cáo buộc Ấn Độ tấn công 3 căn cứ không quân của họ, đồng thời tuyên bố triển khai chiến dịch đáp trả.

Trung tướng Ahmad Sharif - người phát ngôn của quân đội Pakistan, cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình rằng khí tài của lực lượng không quân nước này vẫn an toàn sau các cuộc không kích của Ấn Độ. Ông nói thêm rằng một số tên lửa của Ấn Độ cũng đã tấn công vào Punjab, miền đông Ấn Độ.

Ấn Độ và Pakistan không chỉ thực hiện các cuộc tấn công trên không. Khu vực gần Đường kiểm soát ở Kashmir vẫn đang xảy ra những cuộc đấu súng và pháo kích dữ dội. Nhiều tiếng nổ vang lên ở Lahore và Karachi.

Trong vài ngày qua, Pakistan khẳng định đã bắn hạ hơn 80 máy bay không người lái mà Ấn Độ phóng vào lãnh thổ của họ.

Cuối ngày 9/5, quân đội Ấn Độ tuyên bố đã phát hiện và bắn hạ nhiều máy bay không người lái ở 26 địa điểm ở khu vực rộng lớn thuộc miền tây và tây bắc nước này.

Hãng thông tấn ANI của Ấn Độ đưa tin về một vụ nổ ở khu vực Dibber của Udhampur, thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý. Một đoạn video clip do ANI đăng tải cho thấy khói bốc lên từ khu vực xảy ra vụ nổ, khiến hệ thống còi báo động được kích hoạt. Vụ nổ xảy ra chỉ vài phút sau khi quân đội Pakistan phát động chiến dịch quân sự Bunyan Marsoos để đáp trả New Delhi.

Kênh truyền hình nhà nước PTV News đưa tin lưới điện của Ấn Độ đã bị tấn công mạng.

Nhóm các nước lớn G7 vừa ra tuyên bố kêu gọi cả Ấn Độ và Pakistan kiềm chế tối đa và tham gia đối thoại trực tiếp, trong bối cảnh thù địch gia tăng giữa hai quốc gia láng giềng châu Á đều sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Leo thang quân sự hơn nữa đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định của khu vực. Chúng tôi vô cùng lo ngại cho sự an toàn của thường dân ở cả hai bên", tuyên bố được đăng trên trang web chính thức của Chính phủ Canada cho biết.

"Chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ các sự kiện và bày tỏ sự ủng hộ đối với một giải pháp ngoại giao nhanh chóng và lâu dài", tuyên bố nêu rõ.

Bunyan Marsoos là một cụm từ tiếng Ả-rập nghĩa là "cấu trúc bê tông”. Trong Kinh Quran, cụm từ này được sử dụng để mô tả sự đoàn kết và sức mạnh của những người theo đạo Hồi đang chiến đấu vì chính nghĩa của Thánh Allah.

Thu loan