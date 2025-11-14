Orange bật khóc khi gặp Ariana Grande, mang trend "Chào sếp ạ" vươn tầm quốc tế

HHTO - Màn giao lưu giữa Orange, Thể Thiên cùng Ariana Grande và dàn diễn viên phim Wicked: For Good tại Singapore gây sốt mạng xã hội.

Ngày 13/11, sự kiện quốc tế ra mắt siêu phẩm nhạc kịch Wicked: For Good (tựa Việt: Wicked: Phần 2) đã diễn ra tại Singapore. Đại diện cho Việt Nam, Orange và Thể Thiên đã có cơ hội gặp gỡ dàn sao của phim như Ariana Grande, Cynthia Erivo và Dương Tử Quỳnh, tạo nên những khoảnh khắc gây sốt mạng xã hội.

Cụ thể, Orange và Thể Thiên đã có dịp trải nghiệm buổi công chiếu sớm và không gian mô phỏng xứ Oz huyền diệu. Tuy nhiên, điểm nhất lần này phải kể đến cuộc gặp gỡ trực tiếp cùng bộ đôi Ariana Grande và Cynthia Erivo. Tại đây, Orange và Thể Thiên đã hướng dẫn hai ngôi sao Hollywood đu trend "Chào sếp ạ", và quay video lại làm kỷ niệm.

Bộ đôi Wicked cùng Orange, Thể Thiên làm theo trào lưu "Chào sếp ạ". Nguồn: CGV Việt Nam

Khoảnh khắc này nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng thích thú khi thấy trào lưu hài hước Việt Nam được các nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng hưởng ứng. Trước hai mỹ nhân Wicked, dàn sao của Quỷ Ăn Tạng cũng từng "đu trend" cùng chính chủ - TikToker Nghi Ơi Là Nghi.

Ariana Grande và Cynthia Erivo còn dõng dạc nói tiếng Việt "Chào sếp ạ".

Ngoài màn cover "Chào sếp ạ", Orange còn tặng nón lá cho Ariana Grande, đổi lại mong muốn ngôi sao nhạc Pop ký tên lên tay mình. Em xinh Orange đã lập tức bật khóc vì hạnh phúc, sau đó hài hước chia sẻ sẽ "không tắm từ giờ tới lúc chết" để giữ gìn chữ ký.

Orange tặng quà, được Ariana Grande ký tên lên tay. Nguồn: Ekip cung cấp

Orange hạnh phúc đến bật khóc vì được Ariana Grande ký tên.

Wicked: For Good là hồi kết vĩ đại cho câu chuyện chưa từng kể về các phù thủy xứ Oz, nối tiếp phần đầu ra mắt năm 2024. Elphaba (Cynthia Erivo) giờ đây bị bêu danh là Mụ phù thủy miền Tây xấu xa, sống lưu vong trong rừng sâu.

Ngược lại, Glinda (Ariana Grande) trở thành biểu tượng lộng lẫy của Lương thiện tại Thành phố Ngọc Lục Bảo, hưởng hào quang danh vọng nhưng day dứt về sự chia ly với bạn thân. Mọi thứ đảo lộn khi cơn lốc xoáy mang Dorothy Gale đến, được phù thủy xứ Oz giao nhiệm vụ truy tìm và tiêu diệt Elphaba.

Phim do Jon M. Chu đạo diễn, quy tụ dàn sao của phần 1 trở lại như Jonathan Bailey (vai Fiyero), Jeff Goldblum (vai Phù thủy xứ Oz), Dương Tử Quỳnh (vai Quý bà Morrible), Ethan Slater (vai Boq), Marissa Bode (vai Nessarose)...

Nhiều khán giả kỳ vọng phần 2 có thể đạt doanh thu khủng, thậm chí vượt qua mức 750 triệu USD (hơn 19.700 tỷ đồng) của phần 1, và có cơ hội "càn quét" các lễ trao giải danh giá cuối năm. Wicked: For Good chính thức công chiếu tại Việt Nam vào ngày 21/11/2025.