Xã hội

Google News

Ông Nguyễn Cảnh Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Nguyễn Duy Chiến
TPO - Chiều 20/10, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Kỳ họp lần thứ 41, Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp chuyên đề làm công tác nhân sự, tiến hành bầu và miễn nhiệm các chức danh chủ chốt của tỉnh.

Kỳ họp đã thực hiện quy trình bầu các chức danh: Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, HĐND tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí Tỉnh ủy Lạng Sơn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

tp-t1.jpg
Đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn (SN 1976), quê quán huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; trình độ Thạc sỹ Quản trị nguồn nhân lực, cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông đã kinh qua các vị trí công tác tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương), Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn đảm nhiệm vị trí của ông Hồ Tiến Thiệu đã được nghỉ hưu theo chế độ.

tp-n1.jpg
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn. Ảnh: Duy Chiến.
tp-m4a.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Quốc Khánh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn. Ảnh: Duy Chiến

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu ông Dương Xuân Huyên (SN 1973, Thạc sỹ Triết học), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bầu ông Đinh Hữu Học (SN 1977, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Cử nhân kinh tế- Quản trị kinh doanh), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Bầu bà Trần Thanh Nhàn (SN 1982, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Kỹ sư thủy lợi), Tỉnh ủy viên, Bí thư xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đinh Hữu Học, và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Dương Xuân Huyên và ông Lương Trọng Quỳnh- do được cấp có thẩm quyền điều động, bố trí công tác khác.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn hứa dành toàn bộ tâm sức, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm; nỗ lực phấn đấu, nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ mới; cùng tập thể Ban Cán sự đảng và UBND tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ. Phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể; giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân, chủ động, gương mẫu, sáng tạo của mỗi thành viên để tập thể UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa tỉnh Lạng Sơn phát triển bền vững.

Nguyễn Duy Chiến
