Ông Đỗ Hữu Ca nhận 35 tỷ đồng để 'chạy án' như thế nào?

TPO - Được nhờ can thiệp chạy án cho vợ chồng “trùm” buôn bán hóa đơn, ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã bốn lần nhận tổng số tiền 35 tỷ đồng để "chạy án". Khi vợ nạn nhân đòi lại số tiền trên vì "chạy án" bất thành, ông Ca không trả lại tiền còn mắng đuổi về.

Cuộc ngã giá "chạy án"

Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất cáo trạng truy tố vợ chồng "trùm" mua bán hóa đơn Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh, cùng cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và 10 bị can khác về các tội danh gồm: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ".

Theo tài liệu điều tra, Trương Xuân Đước (SN 1971, trú tại phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) kết hôn với Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979) vào năm 2007. Cả hai cùng quản lý, điều hành Công ty CP Khánh Dung hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Ngọc Anh có vai trò Kế toán trưởng của công ty và được Đước giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty.

Từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng Đước đã sử dụng căn cước công dân của bản thân và của người thân, người quen, bạn bè hoặc nhân viên để thành lập thêm các công ty, nhằm hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2022, vợ chồng Đước, Ngọc Anh đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41 tỷ đồng.

Vào khoảng tháng 10/2022, vợ chồng Đước biết tin Trương Văn Nam (là cháu của Đước) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt, khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời cũng điều tra, xác minh về công ty của vợ chồng Đước quản lý, điều hành.

Ngay sau đó, Đước đã bỏ trốn và chỉ đạo vợ đến gặp cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng - Đỗ Hữu Ca (đã nghỉ hưu, là người có mối quan hệ thân thiết với Đước) để nhờ chạy tội.

Sau đó, Ngọc Anh đến nhà ông Đỗ Hữu Ca tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng thông báo về việc Trương Văn Nam bị bắt và Công an tỉnh Quảng Ninh đang thu thập hồ sơ liên quan đến Công ty Thái Bình Dương mà Đước và Ngọc Anh quản lý, điều hành hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Ngọc Anh nhờ ông Ca tìm hiểu, tác động chạy án cho Đước, mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của ông Ca.

Qua trao đổi được biết doanh số bán ra của Công ty Thái Bình Dương là khoảng 200 tỷ đồng, mặc dù không làm việc gì để lo chạy tội cho Đước song ông Đỗ Hữu Ca vẫn bảo vợ chồng Ngọc Anh phải chuẩn bị số tiền là 10% doanh thu bán ra của Công ty Thái Bình Dương (tương đương 20 tỷ đồng) và một số tiền "tiêu cực phí" khác để lo chạy tội.

Dùng xe ngân hàng chuyển tiền đến nhà cựu giám đốc công an

Từ cuối tháng 10/2022 đến khoảng tháng 12/2022, vợ chồng Đước đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca tại nhà ở thôn Trại Trên - Đồng Phản, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên.

Lần đầu vào ngày 31/10/2022, Đước rút 8 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân và vay của một người bạn 2 tỷ đồng, sau đó, cầm số tiền trên đựng trong 2 túi du lịch tối màu đi taxi về thành phố Thái Bình gặp bạn là Nguyễn Văn Đ. nhờ chuyển cho Ngọc Anh. Sau khi liên lạc với Đ. nhận 10 tỷ đựng trong 2 túi du lịch, Ngọc Anh mang đến phòng khách nhà ông Ca. Khi gặp, Ngọc Anh nói chỉ chuẩn bị được 10 tỷ đồng, nhờ Ca giúp chạy tội cho Đước và được Ca đồng ý. Sau đó Ngọc Anh để lại tiền và ra về.

Khoảng 1 tuần sau, nhiều lần qua hỏi ông Ca về việc lo "chạy án", nhưng nhận được trả lời chưa thấy thông tin gì từ phía Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh nên Đước lo lắng, về nhà lấy tiếp 5 tỷ đồng rồi nhờ lại Nguyễn Văn Đ. chở đến nhà ông Ca. Khi đến nơi, Đ. chờ ở ngoài còn Đước mang tiền để vào trong phòng ngủ tầng 1 nhà của ông Ca và nói chuyện về việc đưa thêm số tiền 5 tỷ đồng, tiếp tục nhờ chạy án và được ông Ca đồng ý.

Lần thứ ba vào ngày 11/11/2022, thời điểm này mặc dù đã 2 lần đưa tiền cho ông Ca nhưng Cơ quan điều tra vẫn tiếp tục thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của mình nên vợ chồng Đước quyết định đưa thêm 15 tỷ đồng cho cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng để lo chạy tội. Đước nhờ Trần Thị Ngọc Q. (Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Dân) trên đường Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng rút số tiền 14 tỷ 970 triệu đồng từ tài khoản thấu chi của Đước, sau đó Đước thêm 30 triệu đồng cho vào 2 bao vải loại bao đựng tiền của ngân hàng rồi thông báo cho vợ đến nhận.

Theo yêu cầu của Đước, Q. chỉ đạo nhân viên lái xe ô tô của ngân hàng chở Ngọc Anh đến nhà ông Ca. Nhân viên này còn giúp Ngọc Anh xách 2 bao tiền để vào trong phòng khách nhà Ca, sau đó đi về. Ngọc Anh nói đã mang đến 15 tỷ và đưa cho Ca xem bản chụp công văn của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của Trương Xuân Đước tại cơ quan thuế, để ông Ca lo chạy tội. Ông Ca bảo Ngọc Anh cứ đi về, để ông lo việc này.

Lần thứ tư là vào ngày 1/12/2022, thời điểm ngay sau khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hồ sơ liên quan đến các công ty của vợ chồng Đước tại cơ quan thuế. Thấy việc chạy án chưa có kết quả nên Đước chỉ đạo Ngọc Anh tiếp tục mang thêm 5 tỷ đồng đến đưa cho ông Ca. Lần này, Đước tiếp tục liên lạc với Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Dân nhờ rút số tiền 5 tỷ đồng trong tài khoản của Đước cho vào bao vải loại bao đựng tiền của ngân hàng, sau đó Hiếu chở Ngọc Anh mang số tiền trên đến nhà ông Ca.

Khi gặp, Ngọc Anh nói đưa thêm 5 tỷ đồng nhờ ông Ca chạy tội giúp Đước vì tình hình quá nguy cấp. Sau khi nghe Ngọc Anh cho biết Đước vẫn đang lẩn trốn, ông Ca đã nói chuyện, qua điện thoại của Ngọc Anh với Đước. Qua điện thoại, ông Ca bảo Đước về gặp mình. Hôm sau, vợ chồng Đước đến gặp hỏi về kết quả chạy án nhưng ông Ca vẫn nói chưa nắm bắt được thông tin gì từ phía Công an Quảng Ninh và bảo Đước về nhà ông Ca ở một thời gian để tiện trao đổi công việc nhưng Đước từ chối.

Ngoài ra, trong quá trình đưa tiền nhờ Đỗ Hữu Ca chạy tội, Đước bảo con trai là Trương Minh Th. nhiều lần đến gặp ông Ca để hỏi về việc của Đước nhưng đều được ông Ca trả lời đang lo việc cho Đước, cứ bình tĩnh, yên tâm.

Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi, gần trước Tết Nguyên đán năm 2023, Đước lại cùng vợ đến nhà ông Ca tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, để hỏi kết quả chạy án. Tại đây, Ca nói đã lo xong việc ở Công an Hải Phòng, còn ở Công an Quảng Ninh Ca đã nhờ người đàn ông tên Giang là người có mối quan hệ rộng trong lực lượng công an lo xong việc. Nếu cần, ông Ca sẽ bố trí cho sang Quảng Ninh gặp người đàn ông tên Giang, đồng thời bảo Đước cứ yên tâm về nhà ăn tết, không phải lo lắng.

Vì nể nang ông Ca, nên Đước và Ngọc Anh không sang Quảng Ninh gặp ông Giang, đồng thời tin tưởng ông Ca đã lo "chạy án" xong, Đước không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình.

Đến ngày 3/2/2023, Trương Xuân Đước bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, Ngọc Anh đến nhà gặp ông Ca hỏi về việc đã lo chạy tội rồi mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền 35 tỷ đồng nhưng ông Ca không trả lại tiền, còn mắng và đuổi Ngọc Anh về.

Ngày 7/2/2023, Ngọc Anh bị Cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Đến ngày 18/2/2023, ông Đỗ Hữu Ca bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".