Ồn ào chọn diễn viên cho phim kinh điển

TP - Ở mỗi dự án phim, thời điểm công bố diễn viên luôn được khán giả mong chờ nhất, tuy nhiên, cũng là lúc đoàn phim dễ hứng nhiều “gạch đá” nhất nếu chẳng may diễn viên không hợp mắt, hợp lòng người xem.

Nguy cơ “bị tẩy chay” vì diễn viên

Dù vẫn đang trong quá trình thực hiện nhưng ngay từ khi công bố dàn diễn viên tham gia, dự án "Đất rừng phương Nam" phiên bản điện ảnh của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã gây nhiều tranh cãi. Theo đó, bộ phim có kinh phí sản xuất lên tới 40 tỷ này đã chọn nghệ sĩ Trấn Thành vào vai bác Ba Phi, Mai Tài Phến vào vai Võ Tòng. Trên các diễn đàn phim, nhiều người cho rằng đây là một lựa chọn “buồn cười”, bởi Trấn Thành không toát lên được vẻ chất phác, hóm hỉnh mà nghệ sĩ Mạc Can đã thể hiện vô cùng thành công trong phiên bản truyền hình. Nam diễn viên hài cũng khá trẻ nên tạo hình sẽ khó thuyết phục được người xem. Chưa kể, thời gian qua, Trấn Thành cũng dính nhiều lùm xùm và không được lòng cư dân mạng. Nhiều người tuyên bố tẩy chay phim nếu có nam diễn viên hài tham gia. Bên cạnh đó, Mai Tài Phến cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều với vai Võ Tòng bởi nam diễn viên có ngoại hình thư sinh, không phù hợp với nhân vật gai góc, mạnh mẽ mà diễn viên Lê Quang đã ghi dấu ấn quá sâu đậm ở bản phim truyền hình.

Trước đó, nhiều bộ phim điện ảnh cũng lùm xùm chuyện chọn diễn viên. Khi công bố các gương mặt vào vai chính trong “Em và Trịnh”, đặc biệt là diễn viên thủ vai người nhạc sĩ tài hoa, đoàn phim đã gặp sức ép rất lớn bởi phần đông người yêu nhạc Trịnh đều không ủng hộ diễn viên Avin Lu thủ vai Trịnh Công Sơn lúc trẻ, dù có ngoại hình đẹp, phảng phất nét lãng mạn nhưng gương mặt và thần thái không giống nhạc sĩ họ Trịnh. NSƯT Trần Lực trong tạo hình Trịnh Công Sơn thời trung niên cũng không khiến khán giả hài lòng bởi “hơi béo” so với thể hình của cố nhạc sĩ tài hoa.

Dự án phim “Kiều” của nhà sản xuất Mai Thu Huyền cũng nhận nhiều ý kiến xung quanh việc lựa chọn diễn viên trẻ Trình Mỹ Duyên vào vai Thúy Kiều. Một số người chê Mỹ Duyên chưa đủ độ đẹp của Kiều mà Nguyễn Du mô tả. Thậm chí, họ còn “hiến kế” với đưa ra một loạt người đẹp khác cho rằng hợp vào vai Kiều hơn.

Thậm chí, ngay cả vai diễn chú chó trong dự án phim “Cậu Vàng”, phóng tác từ tác phẩm văn học “Lão Hạc” của nhà văn Nam Cao cũng vấp phải làn sóng tẩy chay trong thời gian dài, sau khi công bố sử dụng giống chó Nhật Bản Shiba Inu cho vai “Cậu Vàng”. Khán giả tranh cãi dữ dội khi Cậu Vàng vốn thuần Việt mà lại để “diễn viên” thuần Nhật đóng, hơn nữa trong ký ức của họ chú chó vàng gầy trơ xương chứ không phải một chú chó béo tốt như trong phim.

Cần thay đổi cách “dùng” diễn viên

Vài năm trở lại đây, hãng phim nổi tiếng Disney cũng đã có những quyết định “động trời” khi thay đổi nguyên tác các nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Ví như: nhân vật nàng tiên cá Ariel “da trắng dáng xinh” trong bản hoạt hình thì nay trong bản phim đời thực “The Little Mermaid” mới đây lại do diễn viên da màu Hall Bailey thủ vai. Công chúa Lọ Lem trong dự án “Descendants: The Rise of Red teaser” xuất hiện với mái tóc màu xanh lam cùng nước da nâu bánh mật, hơn nữa lại để một diễn viên 44 tuổi đảm nhận, trái ngược với hình tượng trong nguyên tác của nhà văn Andersen. Disney cũng vừa giới thiệu trailer đầu tiên của phim “Peter Pan & Wendy” do con người đóng, hé lộ diễn viên da màu gốc Phi với mái tóc xoăn, thần thái già dặn thủ vai nàng tiên đáng yêu Tinker Bell. Hay Bạch Tuyết “da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun” trong truyền thuyết thì nay lại là công chúa “da bánh mật” dưới sự thể hiện của một nữ diễn viên da màu…

Dù vấp phải cơn giận dữ, đòi tẩy chay của khán giả trên toàn thế giới nhưng dường như các nhà làm phim của Disney không mấy bận tâm và vẫn tiếp tục kiên định với việc “thay da đổi thịt” cho các nhân vật cổ tích từng gắn với tuổi thơ bao thế hệ trên toàn thế giới. Có vẻ, hãng phim doanh thu tỷ đô đang tham vọng “uốn nắn” khán giả phải đi theo con đường chiến lược của mình.

Trở lại câu chuyện làm phim trong nước, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ, từ trước đến nay anh vẫn chọn diễn viên hoàn toàn phụ thuộc vào trực giác. Nghĩa là khi diễn viên bước vào phòng casting thì đạo diễn đã có 50% cảm nhận họ có hợp vai không, 50% còn lại phụ thuộc vào họ diễn như thế nào, tương tác với bạn diễn ra sao. Người khác có thể cho đó là lựa chọn mạo hiểm, nhưng với cương vị đạo diễn, anh sẵn sàng chấp nhận “búa rìu dư luận” nếu nó có thể mở ra cơ may tìm được gương mặt mới, luồng gió mới cho nền điện ảnh nước nhà.

Sau khi xem video Avin Lu diễn xuất ở vòng casting, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái Trịnh Công Sơn đã bật khóc vì thấy diễn viên có nhiều nét giống người anh quá cố. Khi phim ra rạp, Avin Lu được đánh giá là người thể hiện khá tốt hình tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời trẻ. Dù nhiều tranh cãi nhưng “Em và Trịnh” vẫn đạt doanh thu gần 100 triệu đồng (theo Box Office Việt Nam), trở thành điểm sáng của điện ảnh Việt trong năm 2022. Đó có thể xem là “quả ngọt” cho sự liều lĩnh của Phan Gia Nhật Linh.

Đạo diễn của “Cậu Vàng” cũng đã lý giải vì là tác phẩm điện ảnh phóng tác theo “Lão Hạc” của Nam Cao chứ không phải tác phẩm chuyển thể nguyên bản hay phim tài liệu. Nếu bám sát nguyên tác, Cậu Vàng chỉ là một người bạn thân thiết bên cạnh Lão Hạc, việc chọn diễn viên bốn chân đơn giản hơn. Nhưng vì phim đẩy "Cậu Vàng" trở thành trung tâm của câu chuyện nên đòi hỏi diễn viên phức tạp và khắt khe hơn. Công bằng mà nói, phim có một số điểm sáng nhất định, nhưng vì là dự án điện ảnh Việt hiếm hoi “dám” đưa động vật lên làm diễn viên chính nên không kể cũng biết vô vàn khó khăn trong quá trình làm phim. Thất bại của “Cậu Vàng” tạo nên từ nhiều vấn đề chứ không phải mỗi chuyện diễn viên chó nội hay chó ngoại.

Trước những ồn ào tranh cãi về dàn diễn viên “Đất rừng phương Nam”, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ anh xem đó là áp lực nhưng cũng là thuận lợi vì đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Từng tham dự nhiều buổi tìm diễn viên phim ở nước ngoài, nam đạo diễn cho biết các hồ sơ diễn viên không hề ghi số tuổi, bởi họ quan niệm số tuổi ngoài đời và trong phim không nhất thiết phải tương đồng. Quan trọng là diễn xuất, và đoàn phim còn có bộ phận tạo hình nhân vật để làm sao thuyết phục được người xem.

“Diễn viên giống nhân vật là một thế mạnh, nhưng nghề đóng phim cũng cần người có khả năng thay đổi, biến hóa, nếu không một người chỉ có thể đóng được một vài dạng vai… Tôi nghĩ Đất rừng phương Nam cũng phải bắt đầu với những thử thách như thế”, vị đạo diễn bày tỏ. Chưa biết “đứa con tinh thần” của Nguyễn Quang Dũng sẽ ra sao với dàn diễn viên mới mẻ, nhưng với danh hiệu “đạo diễn bạc tỷ”, hễ phim ra rạp lại đạt doanh thu phòng vé kỷ lục, thì khán giả hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào cuộc chơi lớn lần này của Dũng “khùng”.