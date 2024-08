Ồ ạt phát hành trái phiếu doanh nghiệp

TPO - Trong quý IV năm nay, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp sẽ sôi nổi hơn do nhu cầu vốn của doanh nghiệp phục hồi nhờ thị trường bất động sản bắt đầu ấm dần, mở rộng sản xuất kinh đang tích cực.

Tuần qua, chỉ số VN-Index tăng 33,1 điểm, lên mức 1.285,32 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE tăng hơn 19% so với tuần trước với tổng giá trị giao dịch đạt 88.894 tỷ đồng. HNX-Index có 5 phiên tăng điểm liên tục và kết tuần ở mức 240,07 điểm, tăng 4,92 điểm so với tuần trước. Thanh khoản cũng tăng hơn 17% so với tuần trước, đạt 6.546 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng 69,85 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 751 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5 phiên liên tiếp với tổng khối lượng 4,51 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt gần 255 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại mua ròng 636.530 đơn vị, tổng giá trị mua ròng gần 42 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 19 - 23/8 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 73,73 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt gần 965 tỷ đồng.

Phát hành ngàn tỷ

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC - mã chứng khoán: BCM) vừa phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu mã BCMH2427004 với kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 14/8/2027.

Trước đó vào ngày 17/6, Becamex IDC phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu mã BCMH2427001, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 17/6/2027 với lãi suất trái phiếu là 10,5%/năm. Ngày 8/8, Becamex IDC phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu mã BCMH2427002, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 8/8/2027.

Như vậy, chỉ trong vòng 2 tháng, Becamex IDC đã huy động được khoảng 1.300 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, cùng đáo hạn năm 2027. Tại thời điểm ngày 30/6, Becamex IDC đang ghi nhận tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 7,9% so với đầu năm, lên gần 21.274 tỷ đồng.

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) vừa thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu mã KBCH2426001, mệnh giá 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp.

Theo đó, trái phiếu dự kiến phát hành có kỳ hạn 2 năm, được triển khai trong quý III/2024 với lãi suất cố định 10,5%/năm, trả lãi 6 tháng một lần. Số tiền huy động, công ty dùng để cơ cấu lại các khoản nợ của Kinh Bắc và các đơn vị thành viên. Cuối quý II năm nay, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của KBC tăng gần 34% so với đầu năm, lên 4.900 tỷ đồng.

Báo cáo của Công ty CP Chứng khoán MB (mã chứng khoán: MBS) cho thấy, từ ngày 1 - 20/8, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công đạt hơn 32.000 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ, đa số là từ các ngân hàng (chiếm hơn 90%).

Các đợt phát hành đáng chú ý, gồm: Agribank phát hành thành công 10.000 tỷ đồng, kỳ hạn 120 tháng, lãi suất 6,7%/năm; OCB phát hành 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 24 - 36 tháng, lãi suất 5,6%/năm; MBBank phát hành 4.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 5,5%/năm…

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt hơn 220.800 tỷ đồng, tăng 50,4% so với cùng kỳ. Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp bình quân gia quyền trong 8 tháng đầu năm ước khoảng 7%/năm, thấp hơn so với mức trung bình 8,3%/năm của năm 2023.

MBS dự báo, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp sẽ sôi nổi hơn khi bước sang quý IV, do nhu cầu vốn của doanh nghiệp phục hồi trong bối cảnh thị trường bất động sản bắt đầu ấm dần cũng như nhu cầu mở rộng sản xuất kinh đang tích cực theo đà phục hồi của nền kinh tế.

Tiếp tục chào bán cổ phiếu

Vào ngày 10/9, Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (mã chứng khoán: PAP) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thay đổi phương án sử dụng vốn, thời gian lấy ý kiến từ ngày 13 - 23/9.

Cụ thể, nội dung lấy ý kiến là để thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 2.000 tỷ đồng lên 2.320 tỷ đồng nhưng nội dung chi tiết chưa được công bố.

Trước đó, kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 23/7, Cảng Phước An đã phát hành được 32 triệu trong tổng 38 triệu cổ phiếu đăng ký, tương ứng tỷ lệ chào bán thành công là 84,2% tổng cổ phiếu chào bán với giá 12.000 đồng/cổ phiếu và huy động được 384 tỷ đồng. Sau đợt phát hành riêng lẻ, vốn điều lệ của Cảng Phước An tăng từ 2.000 tỷ đồng lên 2.320 tỷ đồng.

Công ty CP SAM Holdings (mã chứng khoán: SAM) thông qua bảo lãnh vay vốn không huỷ ngang, vô điều kiện đối với toàn bộ nghĩa vụ nợ (gốc, lãi, phí) của công ty con là Công ty CP Dây và Cáp Sacom tại Vietcombank chi nhánh TPHCM với hạn mức 400 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 30/6, SAM Holdings đang sở hữu 99,92% vốn tại Công ty CP Dây và Cáp Sacom - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại…

Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã chứng khoán: TDC) công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến từ 30/8 - 10/9. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến là ngày 26/8.

Đầu tiên, TDC trình cổ đông phương án chào bán riêng lẻ 35 triệu cổ phiếu, giá chào bán sẽ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến, việc này sẽ triển khai trong năm 2024, sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Về mục đích sử dụng vốn, TDC dự kiến sẽ huy động được 350 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ thực hiện mua lại trước hạn 1 phần trái phiếu mã TDC.BOND.700.2020, thời gian dự kiến giải ngân là trong quý I/2025.

Trái phiếu mã TDC.BOND.700.2020 được phát hành ngày 9/11/2020, đáo hạn ngày 15/11/2025 với mệnh giá 700 tỷ đồng. Trái phiếu này có tài sản đảm bảo. Trong đó, mục đích huy động vốn là để chi trả cổ tức, lãi chậm cổ tức cho công ty mẹ là Becamex IDC và trả nợ vay, lãi vay cho các ngân hàng.