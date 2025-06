Nữ Việt kiều đi nửa vòng trái đất về nước điều trị hội chứng hiếm gặp

TPO - Các bác sĩ Bệnh viện JW Hàn Quốc vừa phát hiện một trường hợp nữ Việt kiều Mỹ mắc hội chứng Madelung cực kỳ hiếm gặp. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam các bác sĩ ghi nhận hội chứng trên và thực hiện phẫu thuật thành công.

Tưởng béo phì không ngờ mắc­ bệnh cực hiếm

Ngày 28/7, thông tin từ TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Tổng Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc (TPHCM) cho biết, trường hợp trên là nữ Việt kiều Mỹ N.T.A. (25 tuổi). Theo bệnh sử, cô gái phát hiện mô mềm vùng đùi – hông phát triển bất thường từ năm 6 tuổi.

Tuy nhiên, do không được chẩn đoán chính xác, tình trạng phì đại mô mỡ được cho là do “béo phì cơ địa”. Trải qua hơn 20 năm, vùng hông bệnh nhân phình to bất thường, đạt chu vi 138cm, gây biến dạng hình thể và ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận động, tâm lý.

Sau khi tìm hiểu thông tin, nữ bệnh nhân quyết định về Việt Nam điều trị. Cô đã đến Bệnh viện JW kiểm tra, qua các kết quả thăm khám, xét nghiệm, kiểm tra chuyên sâu, các bác sĩ đã xác định bệnh nhân mắc hội chứng Madelung.

Dạng bệnh lý mỡ đối xứng (Multiple Symmetric Lipomatosis – MSL), khu trú bất thường tại vùng mông. Đây là vị trí rất hiếm gặp, bởi bệnh thường xuất hiện ở vùng cổ, vai, chủ yếu ở nam giới trung niên nghiện rượu. Trong khi đó, bệnh nhân là nữ, trẻ tuổi, không có yếu tố nguy cơ điển hình.

Hình ảnh chẩn đoán cho thấy mô mỡ lan rộng, không có bao vỏ, bám sâu vào cân cơ, khiến việc điều trị bằng ăn kiêng hay tập luyện hoàn toàn không hiệu quả.

Phẫu thuật phức tạp với kỹ thuật cao

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật bóc tách khối mỡ khổng lồ (bên trái 10x27x27cm, bên phải 10x25x28cm) kết hợp tạo hình vùng đùi – mông. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 giờ do TS.BS Tú Dung thực hiện, sử dụng dao mổ siêu âm để bóc tách chính xác, bảo tồn mạch máu, thần kinh, đồng thời phục hồi đường nét hình thể.

“Điểm khó nhất không nằm ở khối lượng, mà là đặc tính lan tỏa, không bao vỏ của mô mỡ. Nếu xử lý không đúng kỹ thuật, có thể gây mất cân đối cơ thể hoặc tái phát nhanh chóng” - BS.Tú Dung cho biết. Ngoài xử lý khối u, bệnh nhân còn được làm xét nghiệm giải mã gen để phát hiện yếu tố di truyền liên quan đến rối loạn chuyển hóa, phòng ngừa tái phát trong tương lai.

Theo TS.BS Tú Dung, việc một Việt kiều Mỹ chọn về Việt Nam điều trị bệnh hiếm là minh chứng rõ ràng cho năng lực nội sinh của y tế Việt Nam. "Chúng tôi không chỉ điều trị mà còn tái tạo chức năng và thẩm mỹ – đáp ứng được cả tiêu chí điều trị và chất lượng sống sau can thiệp”, TS.BS Tú Dung nói.

Hiện bệnh nhân phục hồi tốt, đang tiếp tục theo dõi sau mổ và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu.

Cũng theo TS.BS Tú Dung, ca bệnh mở ra cơ hội phát triển mô hình y học chuyên sâu kết hợp thẩm mỹ điều trị tại Việt Nam – nơi người Việt toàn cầu có thể đặt niềm tin vào năng lực bác sĩ trong nước.

Hội chứng Madelung (Multiple Symmetric Lipomatosis – MSL) là bệnh rối loạn chuyển hóa mô mỡ lành tính, đặc trưng bởi các khối mỡ đối xứng xuất hiện ở vùng cổ, vai, lưng hoặc hông. Nguyên nhân chưa rõ, có thể liên quan đến yếu tố di truyền hoặc chuyển hóa. Bệnh không thể điều trị bằng ăn kiêng, luyện tập và thường cần phẫu thuật để tránh biến dạng hình thể hoặc biến chứng chèn ép.