Nữ nhà văn tuyên bố sinh con thứ 13 cho Elon Musk

TPO - Nữ tác giả kiêm người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Mỹ tuyên bố sinh con cho Elon Musk từ gần nửa năm trước. Nếu đúng, đây là người con thứ 13 của nhà sáng lập Tesla.

Elon Musk có con thứ 13?

Đúng ngày Valentine (14/2), Ashley St. Clair gây sốc khi tuyên bố có con chung với Elon Musk trên mạng xã hội.

“5 tháng trước, tôi chào đón một đứa trẻ ra đời. Elon Musk là cha của đứa trẻ. Tôi chưa từng tiết lộ điều này để bảo vệ sự riêng tư và an toàn của con mình. Nhưng trong những ngày gần đây, báo lá cải rõ ràng là có ý định làm như vậy, bất chấp tác hại mà nó gây ra. Tôi dự định cho con mình được lớn lên trong một môi trường bình thường và an toàn. Vì lý do đó, tôi yêu cầu giới truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của con em chúng tôi và tránh đưa tin mang tính xâm phạm”, nữ nhà văn đưa ra thông điệp, kèm theo chú thích ẩn ý bằng tiếng Latin “Alea Iacta Est”, có nghĩa là con xúc xắc đã tung (chỉ mọi chuyện đã an bài).

Ở một bài đăng khác, Ashley viết: “Thành thật mà nói, tôi trân trọng những lời tốt đẹp. Ước gì tôi không cảm thấy cần phải đưa ra tuyên bố. Trẻ em nên là đối tượng bị cấm đối với các nhà báo”.

Đại diện của ông chủ nền tảng X chưa có bình luận gì về phát ngôn của Ashley.

Nếu lời nữ tác giả là sự thật, Elon bổ sung vào danh sách con ruột thêm một cái tên, nâng tổng số lên 13.

Tỷ phú sinh năm 1971 lần đầu lên chức cha vào năm 2002. Anh có 6 người con với vợ đầu, Justine Wilson. Họ là con trai quá cố Nevada, cặp song sinh Griffin và Vivian (20 tuổi) cùng bộ ba Kai, Saxon và Damian (19 tuổi). Elon và Justine kết hôn vào tháng 1/2000, nhưng chia tay sau 8 năm chung sống.

Musk chào đón cậu con trai X AE A-XII, hay còn gọi là X, với ca sĩ Grimes vào năm 2020, hai năm sau khi họ bắt đầu hẹn hò. Sau khi chia tay vào tháng 9/2021, Musk và Grimes có con gái Exa Dark Sideræl Musk, được đặt biệt danh là Y, thông qua phương pháp mang thai hộ vào ba tháng sau đó. Họ lặng lẽ sinh đứa con thứ ba, Techno Mechanicus (hay còn gọi là “Tau”) vào khoảng tháng 6/2022.

Musk cũng có cặp song sinh 2 tuổi, Strider và Azure, cùng một đứa con 1 tuổi, chưa rõ tên và giới tính, với cấp dưới trong công ty Shivon Zilis.

Năm 2024, Vivian, con gái chuyển giới, tuyên bố từ mặt cha sau khi bị tỷ phú công nghệ phản đối việc thay đổi giới tính và mắng cô "bị virus tâm trí thức tỉnh giết chết”.

Người đẹp ủng hộ Donald Trump

Ashley St. Clair (26 tuổi), sinh ra ở Florida và lớn lên ở Colorado (Mỹ). Hiện tại, cô sống trong tòa nhà chung cư St. Clair's Manhattan (New York), với giá thuê ước tính từ 12.000 đến 15.000 USD/tháng.

Ashley nổi tiếng với cuốn sách thiếu nhi có tựa đề Elephants Are Not Birds (2021). Sách đề cập đến chủ đề về bản dạng giới tính và đóng vai trò là lời chỉ trích thẳng thắn đối với việc chấp nhận người chuyển giới.

Cô còn là cây bút kỳ cựu của The Babylon Bee, trang web châm biếm cánh hữu (phe ủng hộ thứ bậc trong xã hội, bảo vệ những người giàu có hơn). Cô cũng xuất hiện nhiều lần trên Fox News, podcast và chương trình trực tuyến bàn về các vấn đề trong xã hội. Ngoài ra, nữ nhà văn sở hữu tài khoản X với hơn một triệu người theo dõi.

Một cư dân của tòa nhà chung cư St. Clair cho biết trên Daily Mail Ashley sống khép kín và coi trọng vấn đề an ninh. Cô thậm chí còn lắp đặt hệ thống chuông cửa sử dụng camera quan sát được hình ảnh của người bên ngoài, mặc dù an ninh tòa nhà nổi tiếng nghiêm ngặt.

Ashley giữ kín chuyện mang thai của mình, hạn chế xuất hiện trước ống kính vào năm 2024, chỉ sử dụng ảnh được cắt cẩn thận và tránh các sự kiện công khai trong nhiều tháng.

Giống Elon Musk, Ashley ủng hộ Tổng thống Donald Trump và MAGA (làm cho nước Mỹ trở nên vĩ đại). Cô nổi tiếng trong cộng đồng MAGA, còn tham dự tiệc đêm bầu cử của ông Trump tại Mar-a-Lago (Florida) dù mới sinh con chưa lâu. Elon Musk cũng có mặt trong sự kiện này.

Sau tuyên bố của Ashley, cư dân mạng tràn vào tài khoản cá nhân của ông chủ Tesla yêu cầu bình luận nhưng không được phản hồi.