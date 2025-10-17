Nữ người mẫu bị sát hại tại Myanmar, gia đình bị tống tiền 13 tỷ

HHTO - Theo tờ Thaiger của Thái Lan, nạn nhân nhập cảnh vào Bangkok sau khi nhận được lời mời làm người mẫu. Cô bị bắt cóc và bị sát hại bởi một nhóm buôn người ở Myanmar. Gia đình của cô còn bị bọn chúng đe dọa và đòi khoản tiền chuộc khổng lồ để nhận lại thi thể của cô.

Theo tờ Daily Mail của Anh và nhiều trang tin/ tờ báo khác, Vera Kravtsova (26 tuổi) đến từ Belarus đã nhận được tin nhắn trúng tuyển làm người mẫu bán thời gian tại Thái Lan". Cô đã bay đến Bangkok (Thái Lan) vào ngày 20/9 để ký hợp đồng.

Nhưng ngay khi đến nơi, Vera Kravtsova bị một tổ chức bắt cóc và đưa đến vùng biên giới Myanmar. Hộ chiếu và điện thoại di động của cô bị tịch thu. Nữ người mẫu bị đánh đập và đe dọa trong khi bị ép làm các nhiệm vụ liên quan đến tội phạm mạng.

Những người bị đưa đến đây được cho là bị giam giữ sau hàng rào thép gai và bị buộc phải lao động khổ sai hơn 16 giờ mỗi ngày. Những người không tuân lệnh hoặc không đạt được doanh thu mục tiêu được cho là sẽ phải đối mặt với việc bị đánh đập, tra tấn và đe dọa lấy nội tạng.

Nữ người mẫu bị ép vào đường dây lừa đảo tình ái. Tại đây, cô phải giả làm người dùng trên ứng dụng hẹn hò, tiếp cận những người đàn ông giàu có để moi tiền hoặc lừa đảo đầu tư. Vì cô không hoàn thành nhiệm vụ được giao nên tổ chức này đã trừng phạt. Nữ người mẫu bị bán cho một nhóm buôn bán nội tạng vào đầu tháng 10 rồi bị sát hại.

Thành viên của tổ chức này đã liên hệ với gia đình của Vera Kravtsova và thông báo rằng cô đã chết. Bọn chúng yêu cầu gia đình cô gửi 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng) để lấy lại thi thể. Khi gia đình của cô không làm theo, một trong số những kẻ này liên lạc lại và tuyên bố đã thiêu xác Vera và bảo gia đình đừng tìm kiếm con mình nữa.

Theo Chosun Biz, một cảnh sát Myanmar chia sẻ với truyền thông rằng: "Ngay từ đầu, nạn nhân đã nhận được hợp đồng giả từ một nhóm tội phạm chứ không phải một công ty người mẫu. Cô bị đưa thẳng từ Thái Lan đến miền Bắc Myanmar và bị bán làm nô lệ".

Sự ra đi của Vera Kravtsova đang làm rúng động truyền thông quốc tế.

Bộ Ngoại giao Belarus xác nhận đang hợp tác với chính quyền Thái Lan và Myanmar để điều tra. Đại diện Bộ Ngoại giao cũng cho biết, họ đang hỗ trợ gia đình nạn nhân thông qua các kênh ngoại giao, cảnh báo người dân tuyệt đối cảnh giác với những lời mời làm việc tại nước ngoài trong những khu vực nguy hiểm. Mẹ của Kravtsova được cho là đã đàm phán với những kẻ lừa đảo, và chúng đã đồng ý trả lại tro cốt mà không cần trả tiền. Bà dự định sẽ đến Myanmar để đưa hài cốt của con về.