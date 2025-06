Nữ diễn viên đổi đời ngoạn mục sau khi bỏ nghề

TPO - Diễn viên Han So Young từng nỗ lực trong việc đóng phim nhưng không có nhiều thành tựu. Cô đổi nghề và bất ngờ trở thành YouTuber có tiếng ở Hàn Quốc.

Ngày 6/6, tham gia chương trình giải trí Dongchimi của MBN, Han So Young gây sốc khi tiết lộ mức thu nhập khổng lồ sau khi bỏ nghề diễn viên, chuyển sang làm YouTuber mukbang (quay video ăn uống) với nghệ danh Ssoyoung.

"Video mukbang đầu tiên của tôi là cảnh ăn kimbap. Sau khi liên tục ra video, tôi đã đạt được gần 10 triệu lượt theo dõi", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Hiện tại, Han So Young sở hữu kênh Youtube có 11,8 triệu người đăng ký, là một trong những người nổi tiếng trên mạng có sức ảnh hưởng nhất tại Hàn Quốc trong mảng mukbang. Kênh YouTube của nữ diễn viên đạt đã đăng tải được 1.300 video, thu về 1,9 tỷ lượt xem tích lũy. Han So Young cũng được khán giả gọi là "thánh ăn Hàn Quốc".

"Mỗi tháng thu nhập sẽ khác nhau, như mọi người biết đó, số tiền kiếm được còn phụ thuộc vào số lượng xem. Tuy nhiên, thu nhập tôi kiếm được với tư cách là Youtuber trong một tháng còn nhiều hơn tổng số tiền tôi dành được trong suốt 14 năm cộng lại với vai trò diễn viên", Han So Young tiết lộ gây sốc.

Han So Young sinh năm 1987, ra mắt với tư cách diễn viên từ năm 2004. Nữ diễn viên từng góp mặt trong các bộ phim truyền hình như Glamorous Temptation, Second To Last Love, Father và I'll Take Care Of You. Tác phẩm cuối cùng của nữ diễn viên là My Wonderful Life (2020).

Hiện tại, với sự phát triển của mạng xã hội, công việc YouTuber được nhiều ngôi sao lựa chọn để tăng thêm thu nhập. Ngay cả các thần tượng đang nổi danh như BlackPink hay BTS cũng không ngại mở kênh YouTube riêng để giao lưu với người hâm mộ.

Lượng người xem cao đem lại những khoản tiền đáng kể cho các nghệ sĩ thay vì chỉ chờ công việc do công ty quản lý sắp xếp. Nữ diễn viên Shin Se Kyung bị gọi là "thánh đơ" của màn ảnh xứ Hàn nhiều năm không đóng phim nhưng vẫn giữ được danh tiếng nhờ chia sẻ các video quay lại cuộc sống cá nhân.