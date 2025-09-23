Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Nữ diễn viên ba lần đi thi mới đăng quang hoa hậu

Duy Nam

TPO - Người đẹp Lattana Munvilay đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Lào 2025. Cô là diễn viên, từng ba lần thi mới giành danh hiệu cao nhất.

549782125-1427699182125733-3277173563431663885-n.jpg
549997834-1427699075459077-8027486569314954876-n.jpg
Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Lào 2025 đã diễn ra tối 22/9 với chiến thắng thuộc về người đẹp Lattana Munvilay. Cô giành quyền tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11.
549819370-1856813891540617-338305566554020177-n.jpg
Lattana Munvilay là ứng viên sáng giá ngay từ đầu mùa giải, được nhiều chuyên trang sắc đẹp và khán giả dự đoán giành thành tích cao.
snapinstato-527355714-24287923517514119-8522761663331611820-n.jpg
snapinstato-524985230-24287903984182739-736852509513579825-n.jpg
Lattana Munvilay năm nay 31 tuổi, là diễn viên và người mẫu.
snapinstato-461556265-8542482839151440-1846910214592058809-n.jpg
snapinstato-461762089-8542482825818108-3615653816950017825-n.jpg
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Lào có vẻ đẹp hiện đại, quyến rũ. Nhan sắc của Lattana Munvilay được nhiều khán giả khen ngợi.
snapinstato-455027538-18453711733024496-4042360037423161213-n.jpg
snapinstato-455222519-18453711712024496-8312446056276821610-n.jpg
Bên cạnh năng khiếu nghệ thuật, người đẹp có thành tích học tập ấn tượng. Daeng hoàn thành chương trình tại trường Trung học Phổ thông Vientiane với học bổng từ Kumamoto. Sau đó, cô theo học chương trình cử nhân tại Khoa Kiến trúc, Đại học Quốc gia Lào và nhận được học bổng từ AUSAID.
snapinstato-433047544-18429077998024496-5121799970810023887-n.jpg
snapinstato-433139104-18429077980024496-3887829108576168678-n.jpg
Daeng có nhiều kinh nghiệm trên sàn diễn thời trang. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu vào năm 2017 và hoạt động tích cực trong ngành kể từ đó.
snapinstato-488487201-9653347528064960-6829731485141422498-n.jpg
snapinstato-488772364-9653347521398294-5004302564885072268-n.jpg
Cô cũng có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Lattana Munvilay từng hai lần thi Hoa hậu Hoàn vũ Lào vào các năm 2019 và 2022 nhưng không giành thành tích. Với quyết tâm, trong lần thứ ba quay lại Hoa hậu Hoàn vũ Lào, người đẹp đã chạm tới chiếc vương miện.
snapinstato-352579285-1349983982609735-3267487623383330530-n.jpg
snapinstato-353042668-654530536087134-3482045428960888041-n.jpg
Câu chuyện về sự kiên trì của Lattana Munvilay nhận được sự khen ngợi của khán giả, truyền cảm hứng cho nhiều cô gái.
snapinstato-489949090-9678905965509116-4119395838318948073-n.jpg
snapinstato-489026122-9678906132175766-321514300200699301-n.jpg
Ngoài các cuộc thi sắc đẹp, Daeng còn có kinh nghiệm trong lĩnh vực diễn xuất. Cô đã tham gia bộ phim The Long Walk, do Mattie đạo diễn. Đây là bộ phim đầu tiên của Lào được phát sóng trên nền tảng toàn cầu Netflix.
snapinstato-323756691-5894533820632288-1382516878044179768-n.jpg
snapinstato-328541561-1917973078551088-683396806963876951-n.jpg
Người đẹp cũng trở thành cố vấn của chương trình The Wow Lào mùa 2.
snapinstato-331821344-109580191986120-7047790699863069242-n.jpg
Daeng có tham vọng dẫn dắt công ty thiết kế của riêng mình trở thành một trong những công ty hàng đầu cả nước. Cô cũng mơ ước sử dụng kỹ năng về lĩnh vực kiến ​​trúc để đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và đất nước.
snapinstato-329419236-751824269478697-3020637768775024807-n.jpg
snapinstato-330561149-138233035793278-8459881611847896970-n.jpg
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Lào có vóc dáng quyến rũ, chiều cao ấn tượng và kỹ năng trình diễn cuốn hút.
snapinstato-424811847-18414908161024496-8458663212073742076-n.jpg
snapinstato-424799540-18414908179024496-4050988390099760584-n.jpg
Ngoài đời, người đẹp có phong cách hiện đại, sexy.
snapinstato-362936367-18378922507024496-5793570878978500396-n.jpg
snapinstato-362676461-18378922495024496-2043392048772482833-n.jpg
Lào có thành tích khiêm tốn ở sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ. Đại diện Lào duy nhất từng lập được thành tích ở sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ là Paxengxa Lor, lọt vào Top 16 chung cuộc năm 2022. Lor cũng làm nên lịch sử khi là người phụ nữ H'Mông đầu tiên tham gia Hoa hậu Hoàn vũ.
