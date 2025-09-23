Nữ diễn viên ba lần đi thi mới đăng quang hoa hậu

TPO - Người đẹp Lattana Munvilay đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Lào 2025. Cô là diễn viên, từng ba lần thi mới giành danh hiệu cao nhất.