NSƯT Hữu Châu vẫn đóng vai nam chính ở tuổi 59

TPO - "Cưới vợ cho cha" - bộ phim lấy bối cảnh đám cưới miền Tây ra rạp dịp cuối năm - bước vào cuộc cạnh tranh trực diện với tác phẩm sắp thu 100 tỷ đồng và các dự án sắp ra mắt "Quán Kỳ Nam", "Bẫy tiền". Nhà sản xuất Xuân Lan mượn tay NSƯT Hữu Châu, đưa vai diễn gắn liền với nam diễn viên suốt 20 năm lên màn ảnh rộng.

Cuối tuần này, rạp chiếu lại sôi động khi có thêm hai bộ phim Việt ra rạp, trong đó có Cưới vợ cho cha. Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm gia nhập cuộc đua phim cuối năm giữa lúc hàng loạt tác phẩm nội địa được đánh giá cao về chất lượng. Nổi bật nhất Truy tìm Long Diên Hương dẫn đầu cuộc đua doanh thu, sắp thu 100 tỷ đồng sau một tuần.

Trong khi đó, Quán Kỳ Nam và Bẫy tiền - hai phim Việt chuẩn bị ra mắt - được giới chuyên môn nhận xét là dàn dựng chỉn chu, đậm chất điện ảnh và tiếp tục tạo áp lực cạnh tranh trên đường đua phòng vé.

Vai diễn Sáu Sếu gắn với NSƯT Hữu Châu 20 năm lên phim điện ảnh.

Cưới vợ cho cha có hướng đi riêng với câu chuyện đậm màu sắc miền Tây, xoay quanh tình phụ tử và những góc khuất cảm xúc đời thường. Bộ phim đánh dấu lần hiếm hoi NSƯT Hữu Châu mang vai diễn ông Sáu Sếu, nhân vật gắn bó với ông suốt gần 20 năm trên sân khấu, lên màn ảnh rộng, cạnh tranh phim trăm tỷ đồng.

Tại buổi showcase, NSƯT Hữu Châu kể cái duyên gắn với vai diễn. "Ông Sáu Sếu sống với tôi gần 20 năm. Cảm ơn đạo diễn và nhà sản xuất nhớ đến. Tôi hạnh phúc được nhận vai diễn trọn vẹn từ sân khấu sang điện ảnh", nam nghệ sĩ chia sẻ.

NSƯT Hữu Châu nói thêm ông nhớ nhất cảnh ông Sáu Sếu đánh con trai Út Tửng (Trương Minh Thảo thủ vai). Ông khen nam diễn viên diễn có cảm xúc và ra được tinh thần cha con.

Thúy Diễm đóng vai mẹ đơn thân, ban đầu không được gia đình Hữu Châu nhìn nhận. Trở lại điện ảnh với vai diễn người phụ nữ hoàn cảnh bất hạnh, nữ diễn viên nói cô muốn truyền đi thông điệp tích cực thông qua vai diễn. “Không phải ai cũng may mắn tìm thấy hạnh phúc ngay lần đầu lựa chọn. Nhưng đừng từ bỏ niềm tin vào tương lai. Chỉ cần sống tốt, yêu hết mình thì điều tốt đẹp luôn chờ phía trước”, cô chia sẻ về vai diễn.

Dàn diễn viên, ê-kíp ra mắt khán giả.

Lần thứ hai làm phim điện ảnh, đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm cũng cho biết anh muốn thực hiện bộ phim về miền Tây, nơi anh sinh ra và lớn lên. "May mắn vì vợ tôi - Xuân Lan đề xuất làm phim về miền Tây. Thời gian quay về miền Tây sống để làm phim cho tôi nhiều cảm xúc. Hiếu và tình là điều người Việt Nam luôn coi trọng và hướng về. Việc kể câu chuyện về sự hiếu thuận là trải nghiệm đáng quý", Nguyễn Ngọc Lâm nói.

Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm là Việt kiều nhưng tự nhận “một người con miền Tây” cho biết việc trở về bối cảnh miền Tây để làm phim mang đến cho anh nhiều cảm xúc đặc biệt. “Chữ ‘hiếu’, chữ ‘tình’ là giá trị mà người Việt luôn hướng về. Được kể một câu chuyện như vậy là trải nghiệm đáng quý,” anh nói.

Xuân Lan cho biết cô rút được nhiều kinh nghiệm sau bộ phim đầu tay, học cách làm hài lòng khán giả. "Chúng tôi muốn làm phim hướng về người Việt Nam. Hướng đi của chúng tôi là sẽ đem đến những câu chuyện dễ thương, gần gũi hơn, dễ chịu và mang tới cảm xúc thoải mái cho khán giả”, Xuân Lan chia sẻ về tác phẩm lấy bối cảnh đám cưới miền Tây.