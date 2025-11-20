Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

NSƯT Hữu Châu vẫn đóng vai nam chính ở tuổi 59

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - "Cưới vợ cho cha" - bộ phim lấy bối cảnh đám cưới miền Tây ra rạp dịp cuối năm - bước vào cuộc cạnh tranh trực diện với tác phẩm sắp thu 100 tỷ đồng và các dự án sắp ra mắt "Quán Kỳ Nam", "Bẫy tiền". Nhà sản xuất Xuân Lan mượn tay NSƯT Hữu Châu, đưa vai diễn gắn liền với nam diễn viên suốt 20 năm lên màn ảnh rộng.

Cuối tuần này, rạp chiếu lại sôi động khi có thêm hai bộ phim Việt ra rạp, trong đó có Cưới vợ cho cha. Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm gia nhập cuộc đua phim cuối năm giữa lúc hàng loạt tác phẩm nội địa được đánh giá cao về chất lượng. Nổi bật nhất Truy tìm Long Diên Hương dẫn đầu cuộc đua doanh thu, sắp thu 100 tỷ đồng sau một tuần.

Trong khi đó, Quán Kỳ NamBẫy tiền - hai phim Việt chuẩn bị ra mắt - được giới chuyên môn nhận xét là dàn dựng chỉn chu, đậm chất điện ảnh và tiếp tục tạo áp lực cạnh tranh trên đường đua phòng vé.

0026cvcc-kiengcan-studio.jpg
Vai diễn Sáu Sếu gắn với NSƯT Hữu Châu 20 năm lên phim điện ảnh.

Cưới vợ cho cha có hướng đi riêng với câu chuyện đậm màu sắc miền Tây, xoay quanh tình phụ tử và những góc khuất cảm xúc đời thường. Bộ phim đánh dấu lần hiếm hoi NSƯT Hữu Châu mang vai diễn ông Sáu Sếu, nhân vật gắn bó với ông suốt gần 20 năm trên sân khấu, lên màn ảnh rộng, cạnh tranh phim trăm tỷ đồng.

Tại buổi showcase, NSƯT Hữu Châu kể cái duyên gắn với vai diễn. "Ông Sáu Sếu sống với tôi gần 20 năm. Cảm ơn đạo diễn và nhà sản xuất nhớ đến. Tôi hạnh phúc được nhận vai diễn trọn vẹn từ sân khấu sang điện ảnh", nam nghệ sĩ chia sẻ.

NSƯT Hữu Châu nói thêm ông nhớ nhất cảnh ông Sáu Sếu đánh con trai Út Tửng (Trương Minh Thảo thủ vai). Ông khen nam diễn viên diễn có cảm xúc và ra được tinh thần cha con.

Thúy Diễm đóng vai mẹ đơn thân, ban đầu không được gia đình Hữu Châu nhìn nhận. Trở lại điện ảnh với vai diễn người phụ nữ hoàn cảnh bất hạnh, nữ diễn viên nói cô muốn truyền đi thông điệp tích cực thông qua vai diễn. “Không phải ai cũng may mắn tìm thấy hạnh phúc ngay lần đầu lựa chọn. Nhưng đừng từ bỏ niềm tin vào tương lai. Chỉ cần sống tốt, yêu hết mình thì điều tốt đẹp luôn chờ phía trước”, cô chia sẻ về vai diễn.

0021cvcc-kiengcan-studio.jpg
0030cvcc-kiengcan-studio.jpg
0053cvcc-kiengcan-studio.jpg
Dàn diễn viên, ê-kíp ra mắt khán giả.

Lần thứ hai làm phim điện ảnh, đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm cũng cho biết anh muốn thực hiện bộ phim về miền Tây, nơi anh sinh ra và lớn lên. "May mắn vì vợ tôi - Xuân Lan đề xuất làm phim về miền Tây. Thời gian quay về miền Tây sống để làm phim cho tôi nhiều cảm xúc. Hiếu và tình là điều người Việt Nam luôn coi trọng và hướng về. Việc kể câu chuyện về sự hiếu thuận là trải nghiệm đáng quý", Nguyễn Ngọc Lâm nói.

Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm là Việt kiều nhưng tự nhận “một người con miền Tây” cho biết việc trở về bối cảnh miền Tây để làm phim mang đến cho anh nhiều cảm xúc đặc biệt. “Chữ ‘hiếu’, chữ ‘tình’ là giá trị mà người Việt luôn hướng về. Được kể một câu chuyện như vậy là trải nghiệm đáng quý,” anh nói.

Xuân Lan cho biết cô rút được nhiều kinh nghiệm sau bộ phim đầu tay, học cách làm hài lòng khán giả. "Chúng tôi muốn làm phim hướng về người Việt Nam. Hướng đi của chúng tôi là sẽ đem đến những câu chuyện dễ thương, gần gũi hơn, dễ chịu và mang tới cảm xúc thoải mái cho khán giả”, Xuân Lan chia sẻ về tác phẩm lấy bối cảnh đám cưới miền Tây.

Trạch Dương
#Cạnh tranh phim cuối năm #Phim Việt về miền Tây #Vai diễn NSƯT Hữu Châu #Đấu tranh doanh thu phim #Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm #Chủ đề gia đình và hiếu nghĩa #Xuân Lan và dự án phim mới #Thành công và cảm xúc diễn viên #Chất lượng phim nội địa #Tác phẩm đậm nét văn hóa miền Tây

Xem thêm

Cùng chuyên mục