Nóng thông tin liên quan việc nhập khẩu vàng

TPO - Thông tư số 34 có hiệu lực từ hôm nay (10/10), hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232/2025. Thông tư hướng dẫn về hoạt động sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu...

Quy định chi tiết về cấp phép hoạt động vàng miếng

Tại Thông tư 34, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cụ thể việc cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đối với các hoạt động: sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; kinh doanh mua, bán vàng miếng; sản xuất vàng miếng; xuất khẩu và nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Thông tư cũng yêu cầu các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng hoạt động trong lĩnh vực vàng phải kết nối, cung cấp thông tin và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Ngân hàng Nhà nước để phục vụ quản lý, giám sát thị trường.

Đối với hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại có nhu cầu phải nộp hồ sơ đề nghị cấp phép về Ngân hàng Nhà nước. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước sẽ thông báo cho chi nhánh Ngân hàng Nhà nước khu vực trên địa bàn tiến hành kiểm tra thực tế về các điều kiện pháp lý, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc nhập vàng.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước phải hoàn thành thẩm định và báo cáo kết quả về Ngân hàng Nhà nước. Căn cứ vào hồ sơ và kết quả kiểm tra, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét cấp hoặc từ chối cấp phép trong thời hạn 20 ngày làm việc, nêu rõ lý do nếu từ chối.

Đối với hoạt động sản xuất vàng miếng, thời hạn xem xét cấp phép là 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Quy định thời gian xử lý rõ ràng nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm tính chặt chẽ trong quản lý của cơ quan nhà nước.

Thành lập Hội đồng xây dựng hạn mức xuất nhập khẩu vàng

Điểm mới quan trọng trong Thông tư 34 là quy định về việc thành lập Hội đồng xây dựng và điều chỉnh hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng (gọi tắt là Hội đồng xây dựng hạn mức). Hội đồng do một phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước làm chủ tịch. Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - thông qua Cục Quản lý ngoại hối xác định, điều chỉnh tổng hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng và vàng nguyên liệu hằng năm.

Việc xây dựng hạn mức sẽ căn cứ vào mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, cung cầu vàng trong từng thời kỳ, quy mô dự trữ ngoại hối quốc gia, cũng như tình hình thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu vàng của các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại.

Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ phân bổ và điều chỉnh hạn mức hằng năm cho từng doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, dựa trên quy mô vốn điều lệ, năng lực hoạt động, nhu cầu sản xuất - kinh doanh vàng, cũng như mức độ tuân thủ quy định trong sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu.

Thời hạn để Hội đồng hoàn thành việc xây dựng hạn mức xuất nhập khẩu vàng chậm nhất là ngày 15/12 hằng năm, nhằm đảm bảo các doanh nghiệp có thời gian chủ động lên kế hoạch sản xuất, nhập khẩu, và xuất khẩu vàng cho năm kế tiếp.