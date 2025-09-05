'Nóng' hóa đơn tiền điện: Không chỉ tăng cao bất thường mà còn giống hệt nhau

TPO - Dù thời tiết có nhiều ngày dịu mát nhưng hóa đơn tiền điện tháng 8 của nhiều hộ dân vẫn tăng cao, thậm chí cao hơn tháng nắng nóng đỉnh điểm trước đó. Đặc biệt, có trường hợp hóa đơn 2 tháng tiền điện giống hệt nhau khiến dư luận đặt nghi vấn về câu chuyện minh bạch.

Việc bất thường?

Trên mạng xã hội những ngày qua, hóa đơn tiền điện tháng 8 trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Mỗi ngày, hàng trăm bình luận bức xúc khi hóa đơn tiền điện tăng cao.

Nhiều người dân cho rằng ngành điện cần công khai cung cấp công cụ tra cứu trực tuyến, dễ hiểu và minh bạch, giúp người dân giám sát và điều chỉnh tiêu dùng. Đồng thời, cần xem xét lại biểu giá bậc thang lũy tiến, vì vào mùa nắng nóng - nhu cầu sử dụng điện là tất yếu chứ không phải do lãng phí.

Theo anh Đỗ Văn M. (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), tháng 8 là tháng có nhiều ngày mát, rút kinh nghiệm hóa đơn điện tháng 7 nên gia đình dùng hết sức tiết kiệm. "Cả nhà ngủ chung 1 phòng để tiết kiệm điện điều hòa, thế nhưng tháng này tiền điện vẫn hơn tháng trước 200.000 đồng. Đây đúng là điều khó hiểu", anh M. nói.

Đáng chú ý là trường hợp của anh C. (chung cư Gemek II, xã An Khánh, Hà Nội). Anh C. cho biết, anh ở chung cư 1 mình nhưng 2 tháng gần đây tiền điện tăng cao bất thường lên đến hơn 600.000 đồng. Tháng 8 vừa qua, anh thường xuyên vắng nhà, cũng hạn chế sử dụng điều hòa nhưng hóa đơn tiền điện vẫn cao.

Hóa đơn tiền điện 2 tháng giống hệt nhau của anh C. Ảnh: NVCC.

Đặc biệt, chỉ số hóa đơn tiền điện tháng 7, tháng 8 trùng khớp nhau, không lệch số nào. "Tháng 7, tháng 8 lượng điện tiêu thụ như nhau, tiền điện đều là 678.860 đồng như thể được sao chép. Tôi cho rằng đây là việc bất thường", anh C. chia sẻ.

100% công tơ điện đo từ xa

Ngày 5/9, Công ty Điện lực Từ Liêm (thuộc Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội) tiến hành kiểm tra định kỳ hệ thống đo đếm điện năng theo yêu cầu của khách hàng. Kết quả kiểm tra cho thấy, tại thời điểm thực hiện, công tơ điện hoạt động bình thường, các thông số hiển thị rõ ràng. Công tơ và dây dẫn điện phía sau công tơ không có hiện tượng nhầm lẫn hay rò rỉ điện.

Trước những băn khoăn của nhiều khách hàng về hoá đơn tiền điện tháng 8 tăng cao, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) cho rằng, bước sang tháng 8, công suất và sản lượng tiêu thụ điện toàn thành phố liên tục lập đỉnh mới, cao nhất trong lịch sử từng được ghi nhận. Dù cuối tháng thời tiết có dịu hơn so với tháng 6, 7 nhưng thời tiết vẫn rất cực đoan, nắng nóng, vì thế người dân vẫn sử dụng các thiết bị giúp điều hòa nhiệt độ một cách thường xuyên, từ đó dẫn đến sự gia tăng về chỉ số điện cũng như tiền điện tăng cao. Không chỉ vậy, việc bật/tắt hoặc sử dụng thiết bị điện không đúng cách cũng góp phần khiến tiền điện tăng cao.

Đại diện EVNHANOI cho biết thêm, đến thời điểm hiện nay, EVNHANOI đã lắp đặt công tơ điện tử đo từ xa cho 100% khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố nên không thể can thiệp được. Người dân có thể tải App EVNHANOI để theo dõi chỉ số, hóa đơn và sử dụng dịch vụ điện mọi lúc, mọi nơi.