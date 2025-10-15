Nội lực 80 năm của doanh nghiệp Việt

TP - Giữa không gian mênh mông của Trung tâm Triển lãm Quốc gia Đông Anh (Hà Nội), một biên niên sử sống động bằng hiện vật, bằng câu chuyện của doanh nghiệp Việt hiện ra như một “cuộc diễu binh kinh tế”. Mỗi gian hàng là một “đơn vị” trong đoàn quân ấy, phô diễn sức mạnh, trí tuệ và khát vọng Việt.

Những “đầu tàu” chuyển mình

Triển lãm thành tựu dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/2025) không chỉ là sự kiện văn hóa – chính trị, mà còn là bức tranh thu nhỏ của nền kinh tế Việt Nam. Với sự tham gia của hơn 110 doanh nghiệp trên mọi miền đất nước đã tái hiện chặng đường 80 năm doanh nghiệp Việt đồng hành cùng dân tộc, từ nền kinh tế chủ đạo là nông nghiệp đến khát vọng làm chủ công nghệ cao

Bước vào triển lãm, không gian mang tựa đề “Đầu tàu kinh tế” tại sảnh 2 tôn vinh vai trò trụ cột của khối doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước, lực lượng đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo đảm an sinh và mở đường hội nhập.

Hình ảnh mẫu xe Lạc Hồng 900 LX ra mắt trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam. Ảnh: Việt Linh

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) hiện ra với hình ảnh giàn khoan vững chãi giữa biển khơi, có thể khoan tới độ sâu gần 10.000 m. Đó không chỉ là biểu tượng của ngành dầu khí, mà còn là minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ, chinh phục biển cả, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia. Các nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn được tái hiện như những “cột mốc công nghiệp hóa”, từng đóng góp hàng chục tỷ USD cho ngân sách, đồng thời khởi tạo nền tảng cho ngành công nghiệp nặng non trẻ.

Ngay cạnh đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) gợi nhắc kỳ tích đường dây 500 kV Bắc – Nam – công trình thế kỷ đã đưa đất nước thoát khỏi cảnh thiếu điện, kết nối Nam – Bắc bằng dòng điện thống nhất. Từ đó, Việt Nam bước sang giai đoạn mới: phát triển năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, khí LNG và hướng tới tương lai điện hạt nhân.

Trong dòng chảy ấy, Vinamilk kể câu chuyện vươn lên từ lon sữa khan hiếm thời bao cấp đến thương hiệu quốc gia đang chinh phục thị trường quốc tế khi xuất khẩu sang hơn 60 thị trường. Gian hàng của MobiFone và VNPT trưng bày những cột ăng-ten, vệ tinh Vinasat, tuyến cáp quốc tế VSTN, minh chứng cho sự bứt phá viễn thông, đưa người Việt bước vào kỷ nguyên số. Từ một đất nước bị chia cắt liên lạc, Việt Nam giờ đây đã trở thành quốc gia kết nối toàn cầu.

Không chỉ công nghiệp và viễn thông, những thương hiệu như Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, hay Tổng công ty Xi măng Việt Nam cũng góp mặt, khẳng định sức mạnh hạ tầng, logistics, dịch vụ. Mỗi gian hàng như một trang sử tái hiện từ những năm tháng khó khăn, đất nước dựa vào trụ cột quốc doanh để ổn định, cho đến khi bước vào thời kỳ hội nhập mạnh mẽ.

Công nghệ thực tế ảo do Tập đoàn FPT giới thiệu tại triển lãm

Tinh thần kiến quốc, vươn ra biển lớn

Rảo bước qua khu vực doanh nghiệp Nhà nước, du khách thập phương lại đắm vào trong không gian tại Sảnh 3 và Sảnh 4 mang chủ đề “Khởi nghiệp kiến quốc” tôn vinh những doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, những thương hiệu quốc gia, biểu tượng cho tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và quyết tâm kiến tạo một Việt Nam thịnh vượng, giàu mạnh.

Ngay chính ở trung tâm, gian hàng của Tập đoàn Vingroup trở nên nổi bật, thu hút đông đảo người xem bằng mẫu xe điện Vinfast - Lạc Hồng 900 LX vừa ra mắt và được lựa chọn phục vụ nguyên thủ tại đại lễ Quốc khánh 80 năm. Sản phẩm này không chỉ phô diễn công nghệ, mà còn khẳng định vị thế: Việt Nam đã có một thương hiệu xe điện sánh vai trên thị trường quốc tế. Hình ảnh robot VinMotion vẫy tay, trò chuyện với hàng nghìn người xem như truyền tải thông điệp về sự chuyển mình sang lĩnh vực công nghệ - công nghiệp của doanh nghiệp tư nhân số 1 Việt Nam.

Trong cuộc diễu binh ấy, Thaco giới thiệu dải sản phẩm đa dạng từ xe tải, xe bus, xe con đến cơ khí nông nghiệp, cho thấy bước tiến từ lắp ráp sang công nghiệp hỗ trợ và ngày càng gia tăng tỷ lệ nội địa hoá.

Thương hiệu cao Sao Vàng “vang bóng một thời” hiện diện với hình ảnh đổi mới, trẻ trung

Tập đoàn Hòa Phát trưng bày thép HRC, cáp thép dự ứng lực bằng những sản phẩm chiến lược đặt nền móng cho công nghiệp hiện đại. Với công suất dự kiến 16 triệu tấn/năm, Hòa Phát sẽ góp mặt trong top 30 nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới.

Ngay ở bên cạnh, Masan lại gợi nhớ hành trình ẩm thực Việt qua những sản phẩm Chinsu, mì Omachi; Vinacafe kết tinh từ sự sáng tạo và nỗ lực nâng tầm hàng tiêu dùng nội địa. Gian hàng Trung Nguyên lại lan tỏa hương cà phê Buôn Ma Thuột đến khắp thế giới.

Ở đó, hộp cao Sao Vàng, lọ thuốc OPC vừa nhắc nhớ cội nguồn, vừa khẳng định một tinh thần xuyên suốt: từ xưa đến nay, doanh nghiệp Việt luôn khởi nghiệp trong gian khó và không ngừng đổi mới.

Thương hiệu cafe Trung Nguyên Legend đại diện hình ảnh nông sản Việt vươn xa

Song song với các tập đoàn đầu ngành, triển lãm mở rộng cánh cửa cho hàng chục doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, start-up, những “mạch ngầm” nuôi dưỡng nền kinh tế. Các gian hàng OCOP trưng bày gạo thơm, cà phê đặc sản, trái cây sấy, xoài, sầu riêng… nhưng không chỉ dừng ở sản phẩm. Ngay tại triển lãm, nhiều hợp tác xã đã livestream bán hàng trên TikTok Shop, cho thấy nông nghiệp Việt Nam không còn bó hẹp ở chợ truyền thống mà đã bước sang kỷ nguyên thương mại điện tử, hội nhập trực tiếp vào nền kinh tế số.

Triển lãm Thành tựu kinh tế 80 năm giống như một cuốn phim tua ngược và đồng thời hướng tới tương lai. Ở đó người lớn tuổi rưng rưng khi nhìn thấy những thương hiệu đã vang bóng một thời như lọ cao Sao Vàng, lon sữa bao cấp. Người trẻ háo hức trước robot VinMotion biết vẫy tay chào, hay trải nghiệm kính thực tế ảo (VR) đưa họ trở về thời khắc thiêng liêng của mùa Thu năm 1945. Một không gian, nhưng kết nối được nhiều thế hệ, khiến mỗi người tham quan đều nhận thấy sợi dây liên kết giữa lịch sử – hiện tại – tương lai.

Khát vọng chinh phục

Đặc biệt, không gian triển lãm dành một phần với tựa đề "Khát vọng bầu trời" quy tụ những sản phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Gian hàng của Tập đoàn Viettel mang đến triển lãm nhiều sản phẩm thuộc các nhóm công nghệ chiến lược quốc gia như mạng viễn thông thế hệ mới, chip bán dẫn, robot, an ninh mạng và hàng không vũ trụ.

Robot VinMotion vẫy tay, trò chuyện thu hút đông đảo người xem. Ảnh: Việt Linh

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cũng mang đến các thành tựu tiêu biểu như vệ tinh Vinasat, tuyến cáp quốc tế VSTN kết nối Việt Nam với khu vực, dịch vụ Internet trên máy bay hay giải pháp AI hỗ trợ thủ tục hành chính qua kiosk thông minh.

Công ty CP YooTek Holdings mang đến YooLife – Mạng xã hội thực tế ảo do YooTek Holdings phát triển vinh dự được đồng hành tại triển lãm với hai dự án công nghệ mới là Bản đồ số đa tầng dữ liệu 34 tỉnh và Không gian triển lãm ảo A80.

Được xem là điểm hấp dẫn của triển lãm, việc ứng dụng công nghệ hiện đại qua 3D mapping và thực tế tăng cường (AR), khách tham quan có thể khám phá toàn bộ Triển lãm thành tựu Đất nước được số hóa, bên cạnh đó, bản đồ số đa tầng dữ liệu 34 tỉnh, thành phố sẽ giúp du khách tương tác trực tiếp với hình ảnh, âm thanh và không gian số sống động.

Toàn bộ dữ liệu này được đưa lên không gian số thông qua nền tảng vietnam.vn để người dân khắp thế giới có thể trải nghiệm khi không có điều kiện tham quan trực tiếp triển lãm.

Tám mươi năm trước, kinh tế Việt Nam chỉ là nền nông nghiệp lạc hậu, GDP bình quân đầu người tính bằng vài chục USD. Hôm nay, Việt Nam đã là quốc gia có GDP gần 400 tỷ USD, thương mại hai chiều vượt 700 tỷ USD, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Những con số ấy không chỉ nằm trên báo cáo, mà còn hiện hữu ngay trong triển lãm qua từng sản phẩm, từng công nghệ, từng câu chuyện.

Triển lãm dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ để nhìn lại, mà còn để gửi gắm khát vọng: con đường đi tới năm 2045 – trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao sẽ không thể thành hiện thực nếu thiếu đi sức mạnh và khát vọng từ doanh nghiệp Việt. Họ không chỉ là những “cỗ máy” làm ra của cải, mà là những người kể chuyện, những người truyền cảm hứng và những người gánh vác trọng trách quốc gia.