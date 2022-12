Nỗi lo thực phẩm bẩn

TP - Theo Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM, do thu nhập của một bộ phận không nhỏ người dân khó khăn, cắt giảm chi tiêu, ưu tiên mua thực phẩm giá rẻ, hàng hóa trôi nổi trong dịp Tết sắp tới, dẫn đến nguy cơ ngộ độc, mất an toàn sẽ tăng cao.

Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nhưng các mặt hàng phục vụ Tết đã bắt đầu được tung ra thị trường ở TPHCM. Giới thiệu mứt rong biển vị chanh dây nguyên bản đến khách hàng tại TPHCM, chị Trần Gia Minh Châu, chủ cơ sở Xứ Phan (Ninh Thuận) cho biết: “Năm nay, tôi muốn đẩy mạnh các sản phẩm ăn chơi Tết ngon, lạ đến người tiêu dùng. Ngoài mục đích “đổi vị” ngày Tết, tôi còn muốn tiếp thị nhiều loại đặc sản quê hương, tạo thêm đầu ra cho sản phẩm”. Trưa 7/12, tại một số chợ truyền thống như Bình Tây (quận 6), Bến Thành, Tân Định (quận 1), các tiểu thương đã bày đủ các sản phẩm mới phục vụ nhu cầu người dân ngày Tết nhưng thưa thớt người mua. Bà Lê Thị Loan, chủ sạp bánh kẹo, trái cây sấy chế biến tại chợ Bình Tây cho hay, do ảnh hưởng lạm phát, đồng USD tăng cao nên các mặt hàng ăn Tết nhập khẩu về bán với số lượng rất hạn chế. Thay vào đó, đặc sản vùng miền được ưa chuộng hơn như khô heo mắc mật Lạng Sơn giá từ 450.000 đồng/kg, hạt kơnia 200.000 đồng/kg, hạt sachi giá từ 150.000 đồng/150 gam… “Nguy cơ lớn nhất nằm ở việc sử dụng sản phẩm quá đát, đặc biệt là đồ chế biến sẵn như bánh mứt, kẹo đã hết hạn sử dụng bị “phù phép”, đóng mác mới để tiếp tục tiêu thụ trở lại”. Bà Phạm Khánh Phong Lan “Thời điểm này mọi năm, nhiều cơ sở đã mua các loại hạt khô về chế biến bánh kẹo nhưng năm nay, lượng đơn hàng giảm khá nhiều. Khách lẻ hiện nay chưa nhiều, hy vọng khoảng 2 tuần trước Tết Nguyên đán, sức mua sẽ khởi sắc hơn” - bà Loan kỳ vọng. Quà tặng Tết cũng được nhiều doanh nghiệp, cửa hàng trưng bày trên các quầy kệ. Nhiều giỏ quà độc đáo như giỏ quà trái cây; giỏ quà sức khỏe gồm các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng; hay giỏ quà thực phẩm tươi sống nhập khẩu cao cấp như thịt bò, thịt heo, thịt gà, tôm, cua, cá, bào ngư… dành riêng cho khu vực TPHCM. Tăng cường thanh, kiểm tra Theo PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM, Tết Quý Mão 2023 được dự báo sẽ là một mùa Tết rất khó khăn, bởi cả nước và TPHCM vừa thoát khỏi đại dịch COVID-19 toàn cầu. Những phục hồi kinh tế đang nhen nhóm nhưng cũng có nhiều biến động. “Rất nhiều công nhân mất việc làm, lương cũng chưa được tăng ngay. Một mặt, người dân sẽ tiết giảm tiêu thụ nhưng mặt khác lại ưu tiên mua thực phẩm, hàng hóa trôi nổi, không có nguồn gốc, nguy cơ sẽ càng lớn hơn. Người dân nên mua hàng ở những nơi có xuất xứ rõ ràng, những cơ sở hợp pháp, cũng là ủng hộ cho những nơi làm thực phẩm sạch” - bà Phong Lan khuyến cáo. Bà Lan cho hay, các cơ quan chức năng đang tập trung chuẩn bị cho công tác thanh kiểm tra hàng hoá phục vụ Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão sắp tới. Dịp cuối năm, lễ, Tết... là thời điểm nhu cầu tiêu thụ của người dân tăng cao, nguy cơ lớn nhất vẫn là thực phẩm quá hạn dùng, quá đát, ôi thiu…có thể được tích trữ trong hệ thống các kho lạnh, sau đó tung ra thị trường. UYÊN PHƯƠNG