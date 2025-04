Nở rộ xu hướng nữ quyền và tính nữ trong thời trang

TPO - Từ Việt Nam đến quốc tế, thời trang đang chứng kiến làn sóng tôn vinh nữ quyền và trí tuệ tính nữ. Thông qua thiết kế, hình ảnh và chiến dịch, các thương hiệu biến thời trang thành nơi thể hiện tiếng nói mạnh mẽ của phụ nữ.

Tôn vinh tính nữ thông qua "Tín hiệu"

Khái niệm nữ quyền và tính nữ đang len lỏi, trở thành xu hướng mới trong ngành công nghiệp thời trang Việt Nam. Ngày càng nhiều thương hiệu mượn câu chuyện tôn vinh phụ nữ và lồng ghép vào các bộ sưu tập.

Vừa qua, chiến dịch The Signals tôn vinh 7 người phụ nữ gồm Lan Khuê, Lương Thùy Linh, Liêu Hà Trinh, Celine Nhã Nguyễn, Trinh Phạm, Thu Hoài, Hoàng Oanh. Họ đại diện cho những hoa hậu, KOLs, nghệ sĩ, doanh nhân thành công trong lĩnh vực đang theo đuổi.

The Signals do CHATS by C.DAM khởi xướng, khai thác hành trình khai phá năng lượng tính nữ thông qua sự thành công của phụ nữ. Giám đốc sáng tạo Cường Đàm để người mẫu, KOLs diện phom dáng vòng cung, chi tiết kim loại tạo hiệu ứng lập thể, những khoảng hở đan xen để phản ánh tinh thần giải phóng và tự chủ.

Đó là sự chuyển động nhẹ nhàng và chủ đích từ tinh thần đến từng lớp vải, làm nổi bật thông điệp thời trang không chỉ để mặc mà còn là tiếng nói, phong cách cá nhân đặc sắc.

Là người đại diện cho chiến dịch tôn vinh tính nữ, Lan Khuê nói tín hiệu ở đây không ồn ào, nhỏ nhưng thật. Cô cho rằng sự tĩnh lặng là điều kiện để tín hiệu nội tại rõ ràng hơn. Mỗi người tự đưa ra tín hiệu để thể hiện phong cách cá nhân.

Celine Nhã Nguyễn - nữ doanh nhân chinh phục đỉnh Everest - cho biết tín hiệu không phải rõ ràng, đôi khi chỉ đến từ khoảnh khắc nhỏ nhưng đủ để người khác nhìn lại, lắng nghe.

Thông qua chia sẻ của những người phụ nữ lan tỏa tính nữ thông qua tín hiệu riêng biệt, chiến dịch The Signals nêu bật tiếng nói bản lĩnh, sự mềm mại của năng lượng trí tuệ tính nữ đang dịch chuyển không ngừng.

Tính nữ lan rộng thời trang quốc tế

Xu hướng đề cao trí tuệ tính nữ và năng lượng nữ quyền không chỉ nổi lên ở Việt Nam. Nhiều thương hiệu lớn trên thế giới xem đây là chiến lược cốt lõi, phản ánh thị trường sôi động.

Giám đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri của Dior từng khẳng định: "Tôi muốn mọi người ngừng nhìn phụ nữ đơn giản qua lăng kính thời trang. Thay vào đó, chúng ta nên nhìn thời trang như công cụ trao quyền cho phụ nữ lên tiếng".

Thông điệp tôn vinh tính nữ của Dior thể hiện rõ qua loạt chiến dịch “We Should All Be Feminists” hay bộ sưu tập Dior Cruise tại Athens, nơi nữ thần Hy Lạp trở thành biểu tượng sáng tạo.

Gabriela Hearst - Giám đốc sáng tạo của Chloé - gọi nữ quyền là "năng lượng kết nối" và giúp thương hiệu tạo ấn tượng tốt với phụ nữ. "Năng lượng nữ quyền không đến từ sự đối đầu, mà là sự bền vững và thấu cảm", bà nói.

Dưới sự dẫn dắt của Gabriela Hearst, Chloé trở thành một trong những thương hiệu thời trang cao cấp đầu tiên đạt chứng nhận B-Corp cho hoạt động vì cộng đồng.

Trong BST Xuân Hè 2023, Versace tái định nghĩa sự nữ tính hiện đại: "Sự nữ tính không yếu đuối. Đó là sức mạnh được 'làm mềm' bằng sự kiêu hãnh và lựa chọn riêng".

Barbie - thương hiệu vốn tập trung sản phẩm dành cho trẻ em - cũng hòa vào xu hướng tôn vinh nữ quyền thông qua chiến dịch toàn cầu "This Is For Every Girl". Chiến dịch khơi dậy sự tự hào từ hình tượng phụ nữ tiên phong trong khoa học, thể thao, chính trị…

"Chúng tôi không chỉ sản xuất búp bê, chúng tôi tạo ra biểu tượng để khơi dậy khát vọng," đại diện của thương hiệu Barbie nói.

Gucci cũng không đứng ngoài xu hướng khi tung chiến dịch Chime for Change với mục tiêu thúc đẩy công bằng giới, giáo dục và sức khỏe cho phụ nữ toàn cầu, bên cạnh đó là sự đồng hành của Beyoncé, Salma Hayek…

Thương hiệu Prada hợp tác với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) triển khai chương trình "Fashion Expressions: The Stories She Wears" nhằm trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái thông qua giáo dục thời trang.

Chương trình này được thực hiện tại Ghana, Kenya và gần đây là Mexico, cung cấp kỹ năng thời trang và tiếp thị, đồng thời giáo dục về quyền sinh sản để chống lại bất bình đẳng giới.

Những chiến dịch trên cho thấy xu hướng toàn cầu trong việc sử dụng thời trang như công cụ mạnh mẽ thúc đẩy nữ quyền, tôn vinh năng lượng tính nữ và khuyến khích phụ nữ thể hiện bản thân và được nhìn nhận đúng với vị trí riêng.