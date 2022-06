Nở rộ du lịch, trại hè cho thiếu nhi

TP - Sau thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19, nhiều hoạt động du lịch, trại hè cho thiếu nhi tại TPHCM đã được khôi phục trong mùa hè này với nhiều nội dung và hình thức mới, sinh động, bổ ích.

Trại hè kỹ năng hồi sinh

Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam (Trung ương Đoàn) mở lại chương trình Học kỳ quân đội sau một thời gian gián đoạn vì dịch. Anh Nguyễn Minh Khánh- Giám đốc Trung tâm cho biết, mùa hè năm nay, Trung tâm tổ chức 5 lớp kỹ năng và dự kiến thu hút trên 1.000 học viên. Dự kiến khoá đầu tiên bắt đầu ngày 12/6 tới với khoảng 100 học viên. Khoá học sẽ kéo dài trong 8 ngày tại một số doanh trại quân đội thuộc các tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu hay tại Củ Chi, Cần Giờ (TPHCM). Dù chi phí cả đầu vào tăng mạnh, song Trung tâm vẫn giữ mức phí cũ như mọi năm, khoảng 6 triệu đồng/em/khoá.

Về chương trình huấn luyện, anh Khánh cho biết, Trung tâm xây dựng những nội dung mang tính ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống; xây dựng tính kỷ luật và hình thành nền nếp thói quen, huấn luyện các “chiến sĩ” biết tự chăm sóc bản thân; sống tự lập và thích nghi; sống hòa đồng và chia sẻ; biết đối phó với các tình huống nguy hiểm thường ngày; biết cách xử lý các mối quan hệ với những người xung quanh; rèn luyện thể lực, trí lực mạnh mẽ, bản lĩnh xứng đáng với danh xưng là Chiến sĩ học kỳ quân đội.

Ngày 3/6 này, Trung tâm Kỹ năng sống và du lịch trải nghiệm An Nhiên mở tua đầu tiên trong dịp hè này là khám phá “Cánh đồng bất tận” tại Long An với nhiều hoạt động hấp dẫn như săn đom đóm, hái bông súng, đạp xe, tắm ao, đi xuồng, ăn khoai mì, khám phá phim trường “Cánh đồng bất tận”, tham quan nhà máy chế biến tinh dầu, làm bánh lá mít…. Với giá tua từ 2 triệu đồng, tua trải nghiệm này được nhiều gia đình đăng ký cho con em. Trước đó, Trung tâm đã tổ chức nhiều hoạt động kỹ năng cho trẻ em như du lịch biển, du lịch về đồng quê để các em trực tiếp trải nghiệm, học kỹ năng sống hay làm thiện nguyện. “Mục tiêu của chúng tôi là tạo điều kiện cho trẻ em hòa nhập với thiên nhiên tại các vùng quê để từ đó tạo cho các em có cái nhìn phong phú, đa dạng về cuộc sống thiên nhiên”- ông Quốc Việt, đại diện Trung tâm, nói.

Dịp hè năm nay, Trường ĐH KHXH&NV xây dựng tua đặc biệt dành cho học sinh cuối cấp phổ thông trung học, với tên gọi Campus Tour. Tua được chia làm ba chặng, gồm tại TP Thủ Đức, tại khu vực trung tâm TPHCM và tại Trường ĐH KHXH&NV. Với giá tua chỉ từ 495.000 đồng cho 1 ngày đi, các em sẽ được tham quan khuôn viên và trải nghiệm nhiều hoạt động tại một số trường ĐH hàng đầu trong các lĩnh vực xã hội và nhân văn, tự nhiên, kỹ thuật, y - dược, kinh tế, công nghệ thông tin… Ngoài ra, các em sẽ được gặp gỡ các chuyên gia tư vấn để trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến định hướng nghề nghiệp tương lai, hướng dẫn chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích hay là cách xin học bổng du học, cách xây dựng vị trí việc làm, xây dựng thương hiệu bản thân sau này…

Theo Hiệp hội Du lịch TPHCM, hiện nay hầu hết các tua hè tại các công ty lữ hành đều hút khách. Các hãng hàng không trong nước đã chuẩn bị cung ứng hơn 7,1 triệu chỗ từ ngày 1/6 đến 15/8, tăng 10% so với cùng thời điểm trước dịch COVID-19 nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch hè. Với các hãng lữ hành, hè 2022 là dịp khai thác tốt sau thời gian dài đóng băng vì dịch bệnh. Hiện nay, các sản phẩm tua tuyến hiện nay được thiết kế đa dạng, đáp ứng thị hiếu của nhiều phân khúc khách hàng, đặc biệt là khách hàng gia đình.

Du lịch khám phá, trải nghiệm

Ngay khi vừa kết thúc chương trình năm học 2021-2022, nhiều trường đã tổ chức cho học sinh đi du lịch. Công ty du lịch lữ hành Ánh Bình Minh vừa tổ chức một số tua gần và ngắn ngày cho học sinh các trường PTTH tại TPHCM đi Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt... Chị Nguyễn Tú Anh - đại diện Công ty Ánh Bình Minh cho biết, với mức giá từ 1,5 - 2 triệu đồng/em, các tua này đang được nhiều trường lựa chọn vì phù hợp với khả năng phụ huynh. “So với tua thông thường, giá cả các tua du lịch này thường thấp hơn, nhưng với quy mô lên tới cả ngàn khách mỗi tua nên chúng tôi vẫn tổ chức và được nhiều phụ huynh chấp nhận”, chị Tú Anh nói.

Theo ông Nguyễn Minh Mẫn - Giám đốc Marketing Công ty du lịch lữ hành TST, các tua, điểm du lịch hè ngắn ngày cho học sinh đang được nhiều phụ huynh quan tâm, nhất là điểm tham quan, vui chơi như Công viên Văn hóa Đầm Sen, Suối Tiên hay tua khám phá TP Thủ Đức, tua du lịch biển tại Vũng Tàu. “Việc tổ chức tua cho các em có sự khác biệt so với tua thông thường, trong đó tiêu chí an toàn luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Kế tiếp là các loại hình vui chơi, giải trí, điểm đến cũng không giống với người lớn. Đặc biệt với tua đi khám phá thiên nhiên hay đi sông nước thì vấn đề quan tâm nhất là sự an toàn cho các cháu vì đây là đối tượng rất hiếu động. Riêng thực đơn món ăn, chúng tôi ưu tiên chọn mặn, kho, canh, xào vì đảm bảo dinh dưỡng, phải an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như hợp khẩu vị các bé”, ông Mẫn nói.

Không chỉ tua trong nước, hiện một số công ty du lịch cũng mời chào các tua du học hè dành cho học sinh. Ngoài một số công ty du lịch có liên kết với các công ty lữ hành nước ngoài để tổ chức tua, nhiều trường, trung tâm ngoại ngữ tại TPHCM như ILA, Hội Việt - Mỹ hay một số trường quốc tế cũng tổ chức chương trình du học hè. “Trong chương trình, các em không chỉ được trải nghiệm khám phá những vùng đất mới, văn hoá mới mà còn được học cách hoàn thiện bản thân hay là những kỹ năng sống tự lập. Đặc biệt hơn, các em sẽ được sống trong môi trường tiếng Anh để tự trau dồi kỹ năng ngoại ngữ”, bà Thanh Phương- Trung tâm Anh văn Hội Việt - Mỹ cho biết.