Những tỉnh, thành nào của Việt Nam không có rừng?

Lào Cai

Yên Bái

Nghệ An

Câu trả lời đúng là đáp án C: Theo thông tin về hiện trạng rừng toàn quốc năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố cuối tháng 7/2022, cả nước có hơn 14,74 triệu hecta rừng. Nghệ An nhiều rừng nhất với hơn một triệu hecta, trong đó 788.000 hecta là rừng tự nhiên, còn lại là rừng trồng. Kế đó là Quảng Nam 680.000, Sơn La 659.000 hecta.