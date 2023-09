Vị giáo sư Toán học duy nhất nào của Việt Nam lại là tướng tình báo nổi tiếng?

icon Gia Định báo

Câu trả lời đúng là đáp án C: Cuối năm 1923, Phan Văn Trường về nước, tiếp tục đấu tranh cho độc lập dân tộc bằng sự kết hợp giữa pháp luật và báo chí. Ông mở văn phòng luật sư tại số 19 đường Mac Mahon (nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) tại Sài Gòn. Ngoài việc thực hành nghề, ông tham gia diễn thuyết trước đông đảo đồng bào Sài Gòn. Một trong các thành tựu của ông là xuất bản báo Chuông rè (La Cloche Fêlee) bằng tiếng Pháp cùng với Nguyễn An Ninh để truyền bá một cách kín đáo những tư tưởng yêu nước, tiến bộ. Tờ Chuông rè do Nguyễn An Ninh thành lập, số đầu tiên ra ngày 10/12/1923, bị đình bản ngày 14/7/1924. Đến ngày 26/11/1925, báo tục bản, do Phan Văn Trường làm chủ nhiệm. Năm 1926, báo đổi tên thành Nước Nam (L’Annam), hoạt động cho đến khi bị đình bản vào đầu tháng 2/1928. Năm 1928, ông bị tòa án thực dân kết tội "xúi kích làm phản, kêu dân Việt Nam nổi loạn để đuổi người Pháp ra khỏi xứ", xử hai năm tù giam. Ông chống án sang Pháp, nhưng một năm rưỡi sau Tòa Thượng thẩm Paris xét xử và y án cũ. Bị giam ở Pháp đến năm 1931 mới mãn hạn tù, ông trở về Sài Gòn và gặp lại Nguyễn An Ninh với ý định tiếp tục cuộc đấu tranh trên mặt trận báo chí công khai.