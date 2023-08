Tờ tiền mệnh giá 1.000 đôla Singapore có gì đặc biệt?

icon In bản đồ Singapore

Câu trả lời đúng là đáp án C: Đôla Singapore là tiền tệ chính thức của Singapore. Tiền giấy đôla Singapore đang lưu thông hiện tại có bảy mệnh giá trải đều từ 2 đôla đến 10.000 đôla. Trong đó, tờ tiền mệnh giá 1.000 đôla Singapore được nhiều người chú ý vì trên một mặt in toàn bộ lời bài hát Quốc ca của Singapore. Theo National Library Board, Quốc ca của Singapore có tên là Majulah Singapura (Singapore tiến lên). Bản nhạc do nhà soạn nhạc Zubir Said soạn vào năm 1958 và được chọn làm Quốc ca của Singapore vào năm 1959 khi lãnh thổ được tự quản. Đến khi Singapore hoàn toàn độc lập vào năm 1965, bài hát này được chính thức chấp thuận làm Quốc ca Singapore.