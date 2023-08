Trường trung học phổ thông nào lâu đời nhất Việt Nam?

icon 1902

Câu trả lời đúng là đáp án C: Trường THPT Quốc gia Chu Văn An, còn được biết đến với tên gọi trường Chu Văn An hoặc trường Bưởi, ra đời từ năm 1908. Với lịch sử hơn 100 năm, trường Chu Văn An được xếp vào Top trường THPT lâu đời nhất Việt Nam. Không những vậy, ngôi trường này còn nằm trong Top trường THPT ở Hà Nội có chất lượng đào tạo tốt nhất. Trường đã đào tạo nhiều thế hệ tri thức có tinh thần yêu nước và cách mạng, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Đông Dương xưa và Việt Nam ngày nay. Nhiều cựu học sinh nổi tiếng của trường gồm Phạm Văn Đồng, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Khắc Viện và nhiều người khác. Kiến trúc của trường Chu Văn An kết hợp giữa phong cách kiến trúc Pháp cổ điển và hiện đại. Trường nổi tiếng với không gian xanh tươi mát và cảnh quan đẹp, tạo nên một môi trường học tập lý tưởng. Ngoài ra, trường còn nổi tiếng với các nữ sinh xinh đẹp, thông minh và năng động, góp phần tạo nên sự nổi tiếng và sức hút của trường trong cộng đồng học sinh và giáo viên.