Ngọn núi cao thứ hai của Việt Nam nằm ở tỉnh nào?

icon Anh hùng

icon Người con gái đẹp

icon Vị thành hoàng làng

Câu trả lời đúng là đáp án A: Đền thờ Nàng Han nằm ở bản Tây An, xã Mường So và bản Phai Cát, xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Đây là một địa điểm thờ cúng nhân vật trong truyền thuyết được nhân dân gọi là Nàng Han. "Nàng" có nghĩa là con gái, "Han" có nghĩa là anh hùng. Tương truyền, Nàng Han xuất thân trong một gia đình người Thái nghèo ở Chiềng Sa. Nàng đã cải trang thành nam giới, đứng lên kêu gọi thanh niên trai tráng các bản đoàn kết đánh giặc. Nàng đứng đầu cuộc khởi nghĩa của đồng bào 16 xứ Thái quật cường đánh bại giặc xâm lược phương Bắc. Sau khi dẫn đoàn quân thắng trận trở về, nàng tắm gội ở mó nước Tây An (xã Mường So) rồi bay lên trời. Từ đó, nhớ công ơn của nàng, bà con lập đền thờ và tổ chức lễ hội ngay ở mó nước nàng tắm. Không chỉ là nhân vật được thờ phụng của người dân ở xã Mường So hay địa bàn tỉnh Lai Châu, nàng còn được tất cả đồng bào dân tộc Thái Trắng trên cả khu vực Tây Bắc thờ phụng. Đền thờ Nàng Han được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.