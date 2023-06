Thành phố đầu tiên ở Đông Dương được thắp sáng bằng đèn điện?

icon 129 năm

icon 130 năm

icon 131 năm

Câu trả lời đúng là đáp án C: Cách đây 131 năm, Nhà máy đèn Bờ Hồ ra đời theo hợp đồng ký kết giữa Công ty Điện khí Đông Dương và Đốc lý Hà Nội (ngày 6/12/1892). Đây là nền móng, cơ sở điện lực đầu tiên của Hà Nội gắn liền với sự nghiệp hình thành, phát triển của ngành điện sau này. Tháng 7/1894, Hội đồng Thành phố thông qua hợp đồng và thời điểm khởi công xây dựng xưởng phát điện Hà Nội (còn gọi là Nhà máy đèn Bờ Hồ) tại phố Francis Garnier (nay là phố Đinh Tiên Hoàng) do Công ty Côngtinăngtan Êđidông thi công. Ngày 20/11/1894, việc thử nghiệm lò hơi được tiến hành và ngày 5/1/1895, Nhà máy Đèn Bờ Hồ đi vào vận hành phục vụ chiếu sáng. Lúc này, nhà máy có 2 máy phát điện một chiều tổng công suất là 500 kW. Giai đoạn này, Nhà máy đèn Bờ Hồ do người Pháp, Công ty Điện khí Đông Dương quản lý, cung cấp điện cho 523 đèn điện ở những khu phố người Âu và phục vụ cho sinh hoạt của gia đình. Năm 1922, sản lượng điện do Nhà máy đèn Bờ Hồ là 2.000.000 kWh, cung cấp điện cho thành phố Hà Nội, Hà Đông và các vùng lân cận. Cách mạng tháng Tám thành công, những người thợ điện kiên trì bám ca, bám máy để duy trì dòng điện thắp sáng thủ đô và chuẩn bị cùng cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp. Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết chấm dứt chế độ thực dân. Ngày 10/10/1954, Thủ đô Hà Nội được giải phóng, Nhà máy đèn Bờ Hồ được tiếp quản và trở thành “cái nôi” của ngành điện Việt Nam và được đổi tên thành Nhà máy điện Hà Nội.