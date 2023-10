Thiên tài nào từng từ chối lời mời làm tổng thống Israel?

icon Đúng

Câu trả lời đúng là đáp án A: “Ngôi sao David” (hay tấm khiên David) gồm sáu cánh do hai tam giác lồng vào nhau, được đặt theo tên vua David người Israel cổ đại, là biểu tượng của người Do Thái và đạo Do Thái. Nguồn gốc của nó có thể xuất phát từ lá bùa hộ mạng của người Do Thái thời Trung Cổ. Cờ được thiết kế cho Chủ nghĩa phục quốc Do Thái vào năm 1891. Màu xanh được mô tả là “xanh da trời sẫm”. Ngoài “Ngôi sao David” ở giữa, phần cơ bản của thiết kế gợi nhớ đến Tallit, khăn choàng cầu nguyện của người Do Thái, có màu trắng với sọc xanh hoặc đen.