Những lĩnh vực Việt Nam 'trải thảm đỏ' đón nhà đầu tư Hàn Quốc

Trong hơn 3 thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1992), Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng tầm hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại và đầu tư. Trong 5 năm trở lại đây, Hàn Quốc liên tục duy trì vị trí nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất và là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, trong 7 tháng năm nay, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc đạt gần 50 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 16,3 tỷ USD; nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 33,7 tỷ USD.

Cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc mang đậm dấu ấn của nhóm hàng công nghệ cao và sản phẩm tiêu dùng. Cụ thể, nhóm sản phẩm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm tỷ trọng lớn nhất với 4,7 tỷ USD; tiếp đến điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,3 tỷ USD, máy móc, thiết bị, phụ tùng với gần 1,8 tỷ USD, dệt may các loại đạt 1,5 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Hàn Quốc chủ yếu là nhóm hàng phục vụ sản xuất và nguyên liệu trung gian như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với hơn 20 tỷ USD, máy móc, thiết bị, dụng cụ với hơn 2,7 tỷ USD, chất dẻo nguyên liệu và xăng dầu đều hơn 1,2 tỷ USD…

Sự gắn kết giữa hai nền kinh tế không chỉ nằm ở quy mô kim ngạch mà còn ở tính bổ trợ. Việt Nam là trung tâm sản xuất - xuất khẩu của nhiều tập đoàn Hàn Quốc. Ngược lại, Hàn Quốc là nguồn cung cấp máy móc, công nghệ và nguyên vật liệu quan trọng cho sản xuất trong nước.

Quan hệ thương mại Việt Nam và Hàn Quốc hướng tới đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.

Bên cạnh thương mại, Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký lũy kế khoảng 87-92 tỷ USD, với hơn 10.100 dự án, chiếm khoảng 24,1% về số vốn dự án và 18,2% về số vốn FDI đăng ký đầu tư vào Việt Nam.

Các dự án tập trung vào sản xuất điện tử, công nghiệp hỗ trợ, dệt may, xây dựng hạ tầng và bất động sản công nghiệp. Điển hình Samsung Electronics, với tổng vốn đầu tư hơn 22 tỷ USD, biến Việt Nam thành cứ điểm sản xuất điện thoại thông minh và linh kiện lớn nhất toàn cầu. LG Display mới đây mở rộng đầu tư 1 tỷ USD vào nhà máy sản xuất màn hình OLED tại Hải Phòng, nâng tổng vốn lên 5,6 tỷ USD. Hana Micron rót thêm 930 triệu USD cho dự án đóng gói chip tại Bắc Giang.

Trong khi đó, đầu tư của Việt Nam sang Hàn Quốc còn khiêm tốn, chủ yếu trong lĩnh vực nhà hàng, thực phẩm, dịch vụ. Đây là dư địa lớn để doanh nghiệp Việt mở rộng thị trường và học hỏi kinh nghiệm quản trị, công nghệ.

Hướng đến quan hệ thương mại đạt 150 tỷ USD

Theo Bộ Công Thương, với lợi thế từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Việt Nam đang ngày càng quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Hàn Quốc. Nhu cầu tiêu dùng của Hàn Quốc đối với nông sản, thủy sản, hàng may mặc của Việt Nam hiện vẫn lớn và ổn định.

Năm ngoái, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam - Hàn Quốc đạt 81,5 tỷ USD, tăng 7,3% so với năm trước đó. Đầu năm nay, hai bên đã thống nhất mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Hàn Quốc mong muốn đầu tư vào các dự án điện khí LNG và năng lượng ở Việt Nam.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Ahn Duk-geun cho biết, phía Hàn Quốc đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác về công nghiệp, năng lượng. Hàn Quốc đề nghị Việt Nam tăng cường thúc đẩy hợp tác về chuỗi cung ứng các loại khoáng sản quan trọng thông qua việc chỉ đạo các đơn vị chức năng của hai bên cùng phối hợp triển khai có hiệu quả dự án Trung tâm hợp tác công nghệ chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tham gia đầu tư vào các dự án điện khí LNG, năng lượng sạch và điện hạt nhân của Việt Nam.

Bộ Công Thương đang đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng như điện khí, kho cảng LNG, điện hạt nhân - lò phản ứng mô đun nhỏ, liên doanh đầu tư sản xuất lắp ráp ô tô, sản xuất pin năng lượng dùng cho ô tô, xe máy điện, sản xuất máy móc, thiết bị, linh kiện, hàng tiêu dùng và sản xuất hàng xuất khẩu, đặc biệt là hàng xuất khẩu cho thị trường Hàn Quốc.