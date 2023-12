Nhóm thanh thiếu niên mang súng đi giải quyết mâu thuẫn

TPO - Ngày 16/12, Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan CSĐT đang điều tra, làm rõ vụ nhóm thanh thiếu niên mang súng và hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó, tối 14/12, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tân Hiệp phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập trước quán cà phê ở ấp Tân Tiến, xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) để giải quyết mâu thuẫn. Công an xã Tân Thành phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Tân Hiệp đã kịp thời có mặt bắt giữ các đối tượng về trụ sở làm việc.

Qua khám xét, công an đã thu giữ 1 khẩu súng (nghi là vũ khí quân dụng) và 39 viên đạn bằng kim loại, cùng một số hung khí nguy hiểm khác như dao tự chế và chĩa…

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Hiệp đã tiến hành tạm giữ 3 đối tượng, gồm: Trần Văn Phúc (SN 2006), ngụ xã Tân Hòa; Võ Minh Khải (SN 2007), ngụ xã Tân Thành và Lê Văn Sang (SN 2005) ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo lời khai ban đầu, do Phúc và Sang có mâu thuẫn với một số đối tượng khác trong nhóm, nên chiều 14/12, Phúc, Khải và Sang mang theo 1 khẩu súng và hung khí đến quán cà phê để giảng hòa.

Tại đây, thấy đông người nên Phúc cầm cây ba chĩa, Khải cầm dao tự chế, còn Sang cầm súng mang ra để thị uy. Sau đó, cả 3 lần lượt bị công an bắt giữ. Khám xét nhà Phúc, công an thu giữ 1 vỏ đạn và một số dụng cụ dùng để chế kim hỏa cho súng.

Đây là chiến công trong những ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán năm 2024 của Công an tỉnh Kiên Giang.