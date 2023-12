Kiên Giang triển khai cao điểm tấn công tội phạm dịp Tết Nguyên đán

TPO - Ngày 14/12, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ xuất quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tại thành phố Phú Quốc (Kiên Giang), lực lượng chức năng quyết tâm kiềm chế tội phạm, không để băng nhóm hoạt động gây bức xúc, dư luận xã hội...

Tại lễ ra quân, đại tá Nguyễn Văn Hận – Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang yêu cầu công an toàn tỉnh tập trung, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn.

Cùng với đó, lực lượng công an tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của T.Ư, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh về phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh, công an các đơn vị, địa phương phải tập trung quyết liệt, chủ động thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm với mục tiêu bảo đảm cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Giáp Thìn năm 2024, an ninh, an toàn; bảo vệ thành công các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn trong những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

Tại Phú Quốc, trong buổi lễ ra quân, thượng tá Mai Phương Nam - Trưởng Công an TP. Phú Quốc cho biết, công an thành phố quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẽ triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Công an thành phố cũng tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động băng nhóm, tội phạm liên quan "tín dụng đen", tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí gây án, tội phạm cướp, cướp giật... không để xảy ra các vụ án gây bức xúc xã hội.

Từ ngày 8/12 đến nay, Công an TP. Phú Quốc đã bố trí trên 140 lượt cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn, phối hợp công an các xã, phường nắm tình hình, rà soát, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Công an thành phố tổ chức trên 75 cuộc tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông; tập trung điều tra khám phá 10/13 vụ tội phạm về trật tự xã hội; bắt, xử lý 17 đối tượng; lập hồ sơ đưa 7 đối tượng đi cai nghiện ma túy.

Ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc đề nghị công an thành phố tăng cường phát hiện, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường; các điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, mại dâm... Quyết tâm kiềm chế tội phạm, không để băng nhóm tội phạm hoạt động gây bức xúc, dư luận xã hội...

Ông Hưng cũng đề nghị tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán; không để xảy ra ùn tắc giao thông; tạo điều kiện cho nhân dân đi lại vui xuân, đón Tết an toàn trên địa bàn thành phố Phú Quốc.