Nhóm cổ phiếu Gelex sang tay 'khủng'

Việt Linh
TPO - VN-Index "tuột đỉnh” trước mốc 1.800 điểm, áp lực chốt lời mạnh lên trong phiên chiều nay (14/10), đẩy chỉ số chính điều chỉnh. Nhóm Gelex gây chú ý với dòng tiền nhập cuộc mạnh, cổ phiếu tăng trần, lượng sang tay 'khủng', tương đương hơn 5,5% cổ phiếu GEX lưu hành giao dịch hôm nay.

Sắc đỏ lan rộng, các mã trụ cột, động lực chính đưa chỉ số hướng mốc 1.800 điểm cũng thu hẹp đà tăng.

Phiên giao dịch hôm nay mở cửa tương đối tích cực, VN-Index đã có thời điểm đạt ngưỡng 1.794 điểm, tăng gần 30 điểm ngay đầu phiên. Thanh khoản cũng gia tăng. Động lực chính cho thị trường tiếp tục là các mã vốn hoá lớn, tâm điểm là bộ đội VIC, VHM. VIC đạt mức trần 219.700 đồng/đơn vị, dẫn đầu nhóm dẫn dắt thị trường.

Thị trường đi lên bằng cổ phiếu trụ và chịu áp lực điều chỉnh trong phiên chiều. Theo đó, VIC cũng hạ độ cao, kết phiên giữ được mức tăng 3,2%, vẫn là mã đóng góp tích cực nhất cho VN-Index.

VN-Index "tuột đỉnh” trước mốc 1.800 điểm.

VHM theo sau, hai đại diện nhóm Vingroup kéo chỉ số hơn 8 điểm. Tuy nhiên, kết quả này vẫn không gồng gánh nổi áp lực điều chỉnh chung trên thị trường. VN-Index lùi về dưới tham chiếu, HoSE có hơn 250 cổ phiếu giảm giá. Nhóm VN30 cũng ghi nhận áp đảo với 22/30 mã điều chỉnh. Số ít cổ phiếu còn lại như DGW, MWG, VPB, VHM, VIC, VJC tăng giá.

Đáng chú ý, VJC có phiên thứ 2 liên tiếp tăng trần, lên mức 152.500 đồng/ cổ phiếu. Tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng vùn vụt. Thống kê của Forbes, khối tài sản của nữ doanh nhân đã tăng 332 triệu USD (gần 9,5% so với hôm qua, hiện ở mức 3,8 tỷ USD).

Bên cạnh đó, dẫn đầu nhóm ngân hàng, đồng thời ở top 3 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực nhất hôm nay còn ghi nhận VPB. Cổ phiếu tăng giá sau khi nhà băng này báo lãi kỷ lục, cao nhất 15 tháng. Quý III/2025, lợi nhuận đạt 9.166 tỷ đồng, cao nhất trong 15 quý gần đây.

Ngoài sự dẫn dắt của một số trụ cột, phần còn lại của thị trường không mấy tích cực. Sắc đỏ lấn át tại hầu hết nhóm ngành, kể cả bất động sản, dù chỉ số đại diện ghi nhận tăng trưởng, nhưng thành quả chủ yếu phụ thuộc nhóm Vingroup.

Điểm sáng hiếm hoi khác ghi nhận với GEX, tăng trần lên 58.800 đồng/cổ phiếu. Hơn 50,2 triệu cổ phiếu sang tay, gấp gần 4 lần phiên trước. Lượng giao dịch tương đương 5,5% cổ phiếu lưu hành. Mã cùng “họ” Gelex là VIX của chứng khoán VIX cũng tăng tới 4,2%, thanh khoản vượt lên GEX, đạt mức cao nhất toàn sàn 2,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, DXG, TCH, NVL, HHS, SCR, KDH, KBC… điều chỉnh. Cổ phiếu chứng khoán, thép, xây dựng, dầu khí… đều chịu áp lực chốt lời.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index về mức 1.761,06 điểm. HNX-Index giảm 0,02 điểm (0,01%) xuống 275,33 điểm. UPCoM-Index tăng 0,45 điểm (0,4%) 113,15 điểm.

Việt Linh
