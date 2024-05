Nhìn lại một năm TPHCM bóc xóa quảng cáo để dẹp ‘tín dụng đen’

TPO - Sau một năm ra quân, lực lượng chức năng bóc xóa hơn 2,1 triệu tờ rơi quảng cáo sai quy định, xử phạt vi phạm hành chính 55 đối tượng về hành vi cho vay và 247 trường hợp dán quảng cáo sai quy định.

Bóc xóa quảng cáo để dẹp "tín dụng đen"

Trước tình trạng cho vay nặng lãi được dán, vẽ, treo khắp nơi gây mất mỹ quan đô thị, mất an ninh trật tự (ANTT), tháng 5/2023, Ban Chỉ đạo 138 TPHCM chỉ đạo Ban Chỉ đạo 138 các quận, huyện, TP. Thủ Đức đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc, xóa quảng cáo sai quy định.

Hoạt động này được nhiều cơ quan ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội tích cực phối hợp, triển khai và tạo thành phong trào thi đua sôi nổi lan rộng khắp từ trung tâm thành phố đến các huyện ngoại thành, góp phần hình thành thói quen tốt, văn minh trong quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, từ thông tin trên các tờ rơi quảng cáo, lực lượng công an đã lần theo dấu vết và triệt phá nhiều băng, nhóm hoạt động cho vay nặng lãi.

Đơn cử tại quận Tân Bình, cơ quan công an bắt giữ Phan Văn Tài, Phan Văn Trọng, Phùng Văn Minh, Mạc Bửu Đức và Nguyễn Quang Tỉnh (cùng ngụ TP. Hà Nội) hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất từ 240% đến 695%/năm.

Nhóm này thuê người in tờ rơi có thông tin cho vay tiền với thủ tục dễ dàng, kèm theo số điện thoại rồi dán lên cột điện, tường nhà dân để tìm kiếm khách hàng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 170kg tờ rơi, 35kg “card visit” quảng cáo trái quy định.

Tương tự, tại quận Bình Tân, Nguyễn Anh Tú (41 tuổi, quê ở Hải Phòng), Diệp Văn Đức (quê ở Hải Dương) dán tờ rơi quảng cáo cho vay tiền nhanh trên nhiều tuyến đường để tìm người vay. Từ thông tin này, cơ quan công an bắt giữ cả 2 và thu giữ nhiều giấy nợ, sổ sách, giấy tờ ghi chú thu chi, trả lãi theo từng ngày.

Theo Công an TPHCM, tội phạm liên quan “tín dụng đen” vẫn đang diễn biến phức tạp và năm 2023, lực lượng công an phát hiện, xử lý 263 vụ, 404 đối tượng. Trong quý I/2024, Công an TPHCM phát hiện, xử lý 63 vụ, 115 đối tượng.

Các đối tượng hoạt động có tổ chức, dưới hình thức các băng nhóm núp bóng doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao cho vay trực tuyến qua app, cho vay lãi suất lên đến 900%/năm.

Một số vụ đối tượng sử dụng súng, công cụ hỗ trợ để uy hiếp, chiếm đoạt tài sản khi người vay chậm trả tiền hoặc dùng nhiều thủ đoạn đê hèn như: khủng bố điện thoại, sử dụng clip, hình ảnh khỏa thân của người vay… để đòi nợ.

Xử lý hàng loạt người dán quảng cáo “bẩn”

Sau 1 năm, Công an TPHCM với vai trò chủ công, đã phối hợp cùng các sở, ngành, đoàn thể TPHCM tổ chức hơn 8.200 đợt ra quân, bóc xóa hơn 2,1 triệu tờ rơi quảng cáo sai quy định; xử phạt vi phạm hành chính 55 đối tượng về hành vi cho vay, 247 đối tượng về hành vi dán quảng cáo sai quy định.

Mới đây, chiều 8/5, tổ tuần tra của Công an phường 14 (quận Tân Bình) phát hiện 2 nam thanh niên đang dán quảng cáo trước căn nhà trên đường Bàu Cát 1, các trụ điện, vách tường khu vực lân cận nên mời về trụ sở làm việc.

Tại đây, cả 2 khai tên là P.V.T. (24 tuổi), L.M.T. (20 tuổi, cùng quê Hải Phòng) và được ông Hoàng Minh Phong, chủ trung tâm cửa cuốn ở quận Bình Tân thuê đi dán các quảng cáo có nội dung sửa chữa, lắp mới cửa cuốn tại khu vực quận Tân Bình với tiền công 150 nghìn đồng/giờ/người.

Công an phường 14 lập hồ sơ xử phạt 1,5 triệu đồng/người về hành vi dán quảng cáo trái phép, đồng thời, trao đổi thông tin về ông Hoàng Minh Phong với Công an quận Bình Tân để phối hợp làm rõ các nội dung có liên quan, xử lý quy định của pháp luật.

Tại phường Thạnh Lộc (quận 12), lực lượng chức năng phát hiện bà N.T.K. (37 tuổi, quê Nghệ An) dán quảng cáo sai quy định với nội dung rút hầm cầu giá rẻ tại các trụ điện, vách tường trên tuyến đường Thạnh Lộc 4.

Công an phường Thạnh Lộc phối hợp tổ kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội lập hồ sơ xử phạt bà K. số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi trên và buộc khắc phục hậu quả bằng cách tháo gỡ toàn bộ quảng cáo đã dán.

Trong năm qua, Công an TPHCM còn phối hợp với nhiều đơn vị liên quan thực hiện chuỗi công trình bích họa "Việt Nam tươi đẹp” ở các tuyến đường lớn để góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị, chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT và nâng cao ý thức cộng đồng trong quần chúng nhân dân.

Phát biểu tại lễ khánh thành công trình bích họa “Việt Nam tươi đẹp” thứ 10 tại phường Cầu Ông Lãnh (quận 1), ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM mong sẽ có thêm nhiều công trình nghệ thuật lớn hơn, đẹp hơn để tăng cường "nhân cái đẹp dẹp cái xấu", "lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực", tất cả vì TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trong thời gian tới, ông Châu cũng đề nghị Công an TPHCM và các đơn vị tiếp tục triển khai sâu rộng, phát triển mạnh mẽ phong trào tại địa bàn 312 xã, phường, thị trấn, bài trừ, đẩy lùi tiến đến xóa bỏ nạn quảng cáo, rao vặt sai quy định tràn lan, tích cực theo dõi, phát hiện, tố giác và xử lý nghiêm ngặt các trường hợp vi phạm.