5 người làm nghề hút bể phốt dán hàng nghìn tờ quảng cáo nơi công cộng

TPO - Lần theo số điện thoại các tờ quảng cáo dán trên các trụ điện và mảng tường, cơ quan công an phát hiện và buộc 5 người làm nghề hút bể phốt có hành vi vi phạm phải khắc phục hậu quả.

Ngày 11/6, Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, Công an xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) và Công an phường 10 (quận Tân Bình) đang lập hồ sơ xử lý 5 người làm nghề hút bể phốt có hành vi dán quảng cáo trái phép, gây mất mỹ quan đô thị.

Nhóm đối tượng, gồm: Nguyễn Văn T (37 tuổi), Hoàng Công M (32 tuổi), cùng quê Hải Phòng, Nguyễn Anh T (20 tuổi), Lê Anh T (16 tuổi), cùng quê Hà Tĩnh và Bùi Văn L (51 tuổi, ngụ TPHCM).

Quá trình ra quân bóc, xóa quảng cáo, cơ quan công an đã tập trung thu thập các số điện thoại được dán trên các trụ điện, mảng tường. Lần theo dấu vết, cơ quan chức năng phát hiện 5 người này có hành vi dán quảng cáo trái phép nên đưa về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, nhóm đối tượng này khai nhận, mỗi lần in ấn khoảng 5000 - 10.000 tờ quảng cáo. Hàng đêm, cả nhóm đem các tờ rơi quảng cáo đi dán tại các mảng tường, trụ điện, khu vực công cộng để thu hút người dân.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định và đưa các đối tượng đi bóc gỡ tất cả những tờ rơi quảng cáo đã dán trái phép, đồng thời bàn giao cho công an nơi cư trú để tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục.

Sáng 11/6, sau lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện hè năm 2023, Công an TPHCM đã giao nhiệm vụ cho Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an TPHCM kết nối, phối hợp với 22 quận huyện đoàn, Thành đoàn TP Thủ Đức tiếp tục ra quân bóc, xóa quảng cáo trên toàn bộ địa bàn 312 xã, phường, thị trấn, đồng thời tổ chức ký kết giữa lực lượng Công an cơ sở với các tổ chức chính trị xã hội, ban vận động các khu phố trong việc duy trì, quản lý các mảng tường, khu vực công cộng sau khi bóc xóa quảng cáo trái phép.