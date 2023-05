Tạm giữ ‘đầu sỏ’ nhóm cho vay lãi dán hơn 1.000 tờ quảng cáo mỗi đêm

TPO - Từ 2h-4h mỗi ngày, nhóm của Tùng dán hơn 1.000 tờ quảng cáo trên các cột điện, tường nhà dân ở gần các công ty, xí nghiệp để tìm kiếm khách hàng vay tiền.

Ngày 31/5, Công an quận Tân Phú (TPHCM) đang tạm giữ Trần Ngọc Tùng (29 tuổi, quê Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2023, Tùng vào TPHCM và thuê căn nhà trên đường Trịnh Đình Thảo (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) để hoạt động cho vay nặng lãi.

Sau đó, Tùng thuê bạn thân là Nguyễn Văn Thắng (29 tuổi, quê Hải Phòng) làm nhiệm vụ dán tờ rơi quảng cáo cho vay tiền với tiền công 9 triệu đồng/tháng.

Trung bình mỗi đêm, nhóm của Tùng đi dán hơn 1.000 tờ quảng cáo trên các cột điện, tường nhà dân ở gần các công ty, xí nghiệp để tìm kiếm khách hàng vay tiền, vào khung giờ từ 2h-4h.

Để không bị cơ quan chức năng phát hiện, Thắng tiếp tục thuê các đối tượng khác đi dán tờ rơi quảng cáo với tiền công từ 1,2 - 2 triệu đồng.

Từ tài liệu thu thập được, công an xác định đến tháng 5, Tùng đã cho hơn 30 khách vay nợ, với lãi suất từ 300% đến trên 400%/năm. Cơ quan công an đã mời được 11 bị hại của Tùng lên làm việc để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua đấu tranh, Tùng còn khai nhận đã tiêu hủy các tài liệu, chứng cứ chứng minh hoạt động cho vay nặng lãi khi thấy chính quyền địa phương đẩy mạnh truy quét tội phạm tín dụng đen.

Trước đó, Công an phường Tây Thạnh (quận Tân Phú) đã lập hồ sơ xử lý đối với N.T.T (25 tuổi), N.V.S (22 tuổi) và N.V.H (19 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn) về hành vi dán quảng cáo sai quy định.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện nhóm của T. dán quảng cáo dịch vụ làm cửa cuốn lên tường nhà dân ở đường Trường Chinh (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) nên đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, nhóm của T. khai do không muốn tốn nhiều chi phí quảng cáo nên đã in các tờ quảng cáo rồi đi dán tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Công an phường Tây Thạnh đã lập hồ sơ xử lý và bắt buộc nhóm của T phải tự tay bóc gỡ những tờ quảng cáo mà mình đã dán trước đó.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.