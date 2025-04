Nhiều sách hay kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

TPO - Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), các nhà xuất bản đã in ấn nhiều tác phẩm lịch sử, văn hóa phục vụ độc giả trong ngoài nước.

Chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), các nhà xuất bản, nhà sách đồng loạt cho ra mắt nhiều cuốn sách đẹp, chất lượng phục vụ độc giả.

Các bộ sách về Bác Hồ được in ấn công phu và có nhiều tư liệu mới, nhiều hình ảnh đẹp. Tiêu biểu là cuốn Uncle Hồ, the name that illumiates Việt Nam’s beauty (Bản tiếng Anh cuốn sách ảnh và tư liệu Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ).

Cuốn Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội (Hồ Chí Minh) tập hợp các bài nói và bài viết của Hồ Chủ tịch từ năm 1920 đến năm 1969. Cuốn Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ được in ấn công phu.

Sách về các danh nhân có Võ Văn Kiệt-người thắp lửa, Nguyễn Văn Linh - Hành trình cùng lịch sử, Trần Văn Giàu - dấu ấn trăm năm, Trần Bạch Đằng - Cuộc đời và ký ức.

Bên cạnh đó là nhiều sách văn hóa, lịch sử như Những điệp viên may mắn - Chuyện về cụm tình báo H.63 và những câu chuyện khác, Bút ký lính tăng - Hành trình đến dinh độc lập...