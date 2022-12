Nhiều nữ đoàn viên, thanh niên Quân đội được vinh danh cấp toàn quân

TPO - Sáng 28/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới (VSTBCPN và BĐG) trong Quân đội năm 2022; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó trưởng Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng, hội nghị diễn ra tại 105 điểm cầu trong toàn quân.

Theo Đại tá Phùng Thị Phú - Trưởng ban Phụ nữ Quân đội, trong năm 2022, các cấp ủy Đảng làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng cho nữ ĐVTN. Tỷ lệ đảng viên nữ trên tổng số đảng viên tại các Đảng bộ trong toàn quân đạt 9,53% (tăng 0,06% so với cùng kỳ năm 2021); tỷ lệ kết nạp đảng viên nữ đạt 8,69% so với tổng số đảng viên mới được kết nạp (cao hơn 1,25% so với cùng kỳ năm 2021); tỷ lệ đảng viên nữ tham gia cấp ủy các cấp đạt 2,91%.

100% cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng có đại diện phụ nữ tham gia các hội đồng tư vấn, các đoàn kiểm tra về những vấn đề có liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Phụ nữ Quân đội tiếp tục phát huy tốt vai trò, đóng góp thiết thực trong tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng đã tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và nữ ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2022-2025 của Chính phủ.

Cùng với đó, Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình vinh danh Phụ nữ Quân đội tiêu biểu giai đoạn 2012-2022; trong đó, vinh danh 378 nữ phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, nghệ sĩ nhân dân, nhà giáo ưu tú, thầy thuốc ưu tú, nghệ sĩ ưu tú và hội viên phụ nữ đoạt nhiều giải thưởng, thành tích xuất sắc cấp quốc gia, khu vực, quốc tế giai đoạn 2012-2022.

“Tỷ lệ đại biểu nữ trên tổng số đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X là 96/450 đại biểu, đạt 21,33%; số đại biểu nữ là ĐVTN được bầu vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII là 6/47 đồng chí, đạt 12,77%”, Đại tá Phùng Thị Phú nói.

Theo Trưởng ban Phụ nữ Quân đội, trong lĩnh vực lao động việc làm, đa số các doanh nghiệp trong Quân đội phục hồi và có bước phát triển trên nhiều lĩnh vực, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động. Nổi bật là đã giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội đối với 3.612 hội viên phụ nữ. Hỗ trợ 20.483 hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, với số tiền gần 56 tỷ đồng.

Trong năm 2022, đã tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) nữ từ hạ sĩ quan, binh sĩ hết hạn phục vụ tại ngũ đạt 41,6% trên tổng số QNCN được tuyển chọn; kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ đối với QNCN nữ đạt 36,8% so với tổng số QNCN được kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ; nâng lương trước thời hạn đối với QNCN nữ đạt 43,75% so với tổng số QNCN được nâng lương trước thời hạn.

Trong lĩnh vực đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, công tác gia đình được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đại đa số gia đình cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, hội viên phụ nữ, người lao động trong Quân đội có sự bình đẳng, hỗ trợ giữa các thành viên trong tham gia công việc gia đình; trong đó 99,5% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa (cao hơn 0,5% so với cùng kỳ năm 2021).

Năm 2022, có 18 nữ nhà giáo được công nhận đạt danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp Bộ; 6 nữ học viên được tuyên dương tốt nghiệp thủ khoa và đạt giải cao trong các kỳ thi cấp toàn quân. Hoạt động “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội đã thu hút nhiều nữ ĐVTN tham gia, với 100 nữ ĐVTN là chủ nhiệm đề tài và tham gia các đề tài, 59/354 công trình đoạt giải. 9/60 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng có cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên là nữ. Có 5 nữ ĐVTN được trao danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân…

Tại hội nghị, đại biểu các cơ quan, đơn vị đã chỉ ra những vấn đề bất cập và nguyên nhân gây ảnh hưởng tới công tác VSTBCPN và BĐG trong Quân đội. Từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục nhằm tạo điều kiện nhiều hơn để phụ nữ Quân đội cống hiến và phát triển, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.