Nhiều lần đột nhập cơ quan nhà nước, trường học trộm tài sản

TPO - Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ Hà Văn Quốc (SN 1991, ngụ ấp An Trung, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) do trộm cắp tài sản.

Cụ thể, rạng sáng 13/7, tại Trường Mẫu giáo Trung Thành Tây có đối tượng đột nhập trộm tài sản. Khi bị bảo vệ nhà trường phát hiện, đối tượng bỏ chạy, để lại hiện trường áo khoác, ba lô chứa dụng cụ bẻ khóa, 1 điện thoại di động, 5 màn hình máy tính và CPU. Nhận được tin báo, Công an huyện Vũng Liêm triển khai lực lượng điều tra, truy tìm đối tượng. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Hà Văn Quốc được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu, Quốc thừa nhận ngoài vụ trộm vừa bị phát hiện, trước đó đã 6 lần đột nhập các cơ quan nhà nước, trường học trên địa bàn huyện Vũng Liêm và 1 lần ở huyện Mang Thít để trộm tài sản. Theo điều tra, tài sản bị mất trộm chủ yếu là CPU, màn hình máy tính, tivi, máy in… Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định. Cảnh Kỳ