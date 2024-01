Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình 'Xuân biên giới - Tết biển đảo' ở Hà Giang

TPO - Trong khuôn khổ chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo” năm 2024 tại tỉnh Hà Giang, Trung ương Đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, ấm áp hướng về cán bộ, chiến sĩ, người dân, thanh thiếu nhi vùng biên giới trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong ngày 24/1, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư dẫn đầu đoàn công tác T.Ư Đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo” năm 2024 tại tỉnh Hà Giang.

Tham dự chương trình, có Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội; Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Hà Giang Chúng Thị Chiên; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Giang Vàng Seo Cón; Đại tá Đào Hồng Hà - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang; Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang Sùng Đại Hùng; chị Đỗ Thị Hương - Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Giang... cùng đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn T.Ư Đoàn và Tỉnh Đoàn Hà Giang.

Mang Xuân tới bản làng biên giới

Chương trình "Xuân biên giới – Tết biển đảo" là hoạt động thường niên vào dịp cận kề Tết Nguyên đán do T.Ư Đoàn tổ chức nhằm tạo đợt hoạt động cao điểm, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nhân dịp Tết Nguyên đán. Chương trình còn có ý nghĩa to lớn góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi về tầm quan trọng của biên giới trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.

Đặt chân đến nơi biên cương của Tổ quốc trong những ngày giá lạnh, đoàn công tác T.Ư Đoàn có cơ hội chứng kiến sự đổi thay của một làng biên giới; những công trình, hạ tầng được đầu tư xây dựng từ dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Minh Tân (huyện Vị Xuyên) nằm trong Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sau gần một thập kỷ xây dựng, các hộ thanh niên tại Làng Thanh niên lập nghiệp Minh Tân đã ổn định cuộc sống, các con có trường học gần hơn, sân chơi tại chỗ, mỗi gia đình đều xây dựng nhà cửa khang trang, ở tập trung tạo thành khu dân cư nhộn nhịp khu vực biên giới.

Trong không khí chào đón Xuân mới, đoàn công tác T.Ư Đoàn cùng các đơn vị phối hợp, đồng hành đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho bà con nhân dân và thanh thiếu nhi tại Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Minh Tân.

Dịp này, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cũng đề nghị Tỉnh Đoàn Hà Giang tiếp tục quan tâm tổ chức nhiều hoạt động phong trào, hoạt động an sinh xã hội tại Làng nhằm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các hộ thanh niên, đặc biệt là các em thiếu nhi.

Đặc biệt, chị Trang mong rằng, cấp ủy, chính quyền địa phương khi nhận bàn giao các hạng mục công trình sẽ có sự chỉ đạo, quản lý chặt chẽ để phát huy tối đa hiệu quả của các công trình, phục vụ cuộc sống của bà con nhân dân tại thôn Phìn Sảng nói riêng và bà con nhân dân khu vực xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên nói chung.

Lan toả chương trình ý nghĩa hướng về biên giới, biển đảo

Chia sẻ tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, chương trình Xuân biên giới - Tết biển đảo năm 2024 với mong muốn mang đến cho người dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi có một mùa xuân ấm áp, hạnh phúc. Đây cũng là dịp để T.Ư Đoàn chia sẻ cùng cán bộ, chiến sĩ ngày đêm làm nhiệm vụ giữ gìn biên cương Tổ quốc.

Trước tình cảm, sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Đoàn dành cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng, bà con nhân dân ở biên giới, Đại tá Đào Hồng Hà - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang chia sẻ: “Thời gian qua, T.Ư Đoàn đã có nhiều chương trình thiết thực hướng về biên giới, hải đảo. Đây là chương trình có ý nghĩa, việc làm thiết thực và có tính nhân văn. Tôi hy vọng, chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo” sẽ được lan tỏa nhiều hơn tới khắp các tỉnh trên cả nước”.

Theo Đại tá Đào Hồng Hà, tổ chức Đoàn cũng đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội khu vực biên giới. Đoàn Thanh niên tại các xã nội địa cũng tích cực, trực tiếp chăm lo cho bà con biên giới, tham gia cùng lực lượng vũ trang bảo vệ an ninh biên giới Tổ quốc để đón một cái Tết an lành.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác cùng các đơn vị phối hợp, đồng hành đã trao quà cho bà con nhân dân và thanh thiếu nhi tại Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Minh Tân; thăm, tặng quà Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 9 - Đoàn kinh tế Quốc phòng 313; thăm, tặng quà, giao lưu với các cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng và Công an xã Tùng Vài (huyện Quản Bạ). Tổng giá trị nguồn lực trao tặng tại chương trình gần 500 triệu đồng.