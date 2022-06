Nhiều hoạt động ý nghĩa ngày ra quân hè tình nguyện tại An Giang

TPO - Sáng 1/6, tại TP Long Xuyên, Ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè tỉnh An Giang tổ chức Lễ ra quân Sinh hoạt hè, chiến dịch Mùa hè tình nguyện và Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 .

Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, trong những năm qua, thanh thiếu niên, nhi đồng của tỉnh được tạo mọi điều kiện thuận lợi để học tập, phát triển toàn diện về mọi mặt. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát cũng chính là lúc công tác bảo vệ, chăm sóc cho trẻ em của tỉnh nhà được thể hiện rõ nét nhất. “Đây là giai đoạn khó khăn nhất đối với các em khi bị hạn chế về không gian sinh hoạt, học tập, vui chơi giải trí, nhiều em đã không may mắn khi mất đi người thân yêu nhất của mình vì dịch bệnh. Chính vì thế, đã xuất hiện rất nhiều tổ chức, cá nhân, đơn vị mở rộng vòng tay nhân ái, trao yêu thương thông qua việc trao tặng nhu yếu phẩm, sách vở, học bổng; nhận đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc cho các em chịu nhiều thiệt thòi do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đây là những hành động đẹp được toàn xã hội trân trọng và tôn vinh”, ông Thư nói.

Song song đó, mùa hè chính là khoảng thời gian để các cháu thiếu niên, nhi đồng nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí sau một năm học tập miệt mài trên ghế nhà trường. “Nhiều năm trở lại đây, mùa hè của các cháu thiếu nhi đã trở nên sôi nổi và ý nghĩa hơn nhờ vào các hoạt động của chiến dịch Mùa hè tình nguyện do tổ chức Đoàn - Hội - Đội các cấp thực hiện. Hơn nữa, những chiến sĩ với màu áo xanh quen thuộc đã đồng hành cùng các em trong các hoạt động rèn luyện thể chất, nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng và có thêm nhiều sân chơi bổ ích trong những ngày hè. Thông qua các hoạt động tình nguyện, đã tạo nên hình ảnh và diện mạo mới của thanh niên được xã hội đánh giá cao”, ông Thư nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, bên cạnh những thành quả đạt được trong công tác giáo dục, chăm sóc cho trẻ em thì vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức đan xen ở ngay thời điểm này. Đó là vấn đề bạo lực, xâm hại trẻ em, và những tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em vẫn đang rình rập và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tính từ đầu năm học 2021 - 2022 đến nay, trong tỉnh đã xảy ra 1 vụ trẻ em bị xâm hại và sát hại thương tâm tại huyện Phú Tân; 4 vụ tai nạn đuối nước trên địa bàn Tri Tôn, Thoại Sơn, Tịnh Biên. Đây là vấn đề trọng điểm cần có sự quan tâm xác đáng của các ngành, các cấp trong thời gian tới.

Để các hoạt động đạt được những mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị các cấp, ngành trong toàn tỉnh tập trung các hoạt động hướng dẫn trẻ em về kỹ năng sống, tự bảo vệ, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích và các vấn đề liên quan đến trẻ em phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, phát triển của trẻ.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi trong dịp hè, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ. Trong đó, lưu ý huy động sức mạnh tổng hợp của tất cả các lực lượng tham gia Sinh hoạt hè kể cả trong và ngoài tỉnh trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng.

Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực để hoàn thiện các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu của thanh thiếu nhi tại địa phương; tiếp tục thực hiện lộ trình xây dựng các Nhà thiếu nhi cấp huyện; thường xuyên duy tu, bảo dưỡng hoặc xây mới các điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi tại địa bàn dân cư. Ngoài ra, các hoạt động gắn với các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; định hướng về nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên; xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xây dựng ý thức, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông…; từng bước chuyển đổi số thông qua các hoạt động phong trào dành cho thanh thiếu nhi.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang triển khai thực hiện 1 chương trình và 4 chiến dịch xuyên suốt trong hoạt động Mùa hè tình nguyện, gồm: Chương trình Tiếp sức mùa thi; Chiến dịch Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh và Mùa hè xanh.

Dịp này, Hội đồng Đội Trung ương và Cty Cổ phần sữa Quốc IDP trao tặng 36 thùng sữa và 15 bộ dụng cụ học tập cho thiếu nhi mồ côi do dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh trao tặng công trình Không gian đọc sách và sinh hoạt Đội cho Nhà thiếu nhi tỉnh, trị giá 50 triệu đồng; trao tặng công trình điểm sinh hoạt vui chơi và thư viện xanh cho Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng trị giá 50 triệu đồng. BIDV Chi nhánh An Giang trao tặng 5 suất tiền mặt, mỗi suất trị giá 20 triệu đồng cho 5 em thiếu nhi mồ côi do dịch COVID-19… Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao tặng 117 phần quà, 4 suất hỗ trợ cho thiếu nhi mồ côi, 10 chiếc xe đạp cho thiếu nhi trên địa bàn TP Long Xuyên.

Sau lễ, Ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè tỉnh diễu hành “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em” trên các tuyến đường trong nội ô thành phố Long Xuyên. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị ra quân thực hiện các công trình, phần việc thanh niên như: Thành Đoàn Long Xuyên ra quân vệ sinh môi trường, cạo xóa biển quảng cáo; Đoàn trường Đại học An Giang khảo sát nhà trọ, quán ăn giá rẻ, tư vấn thông tin kỳ thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh và người thân; khảo sát nhu cầu hỗ trợ của thí sinh. Đoàn trường Cao đẳng Y tế tặng khẩu trang và tư vấn về các triệu chứng hậu COVID-19 cho học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn TP. Long xuyên.