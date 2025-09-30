Nhiều điểm tại Hà Nội ngập nặng, loạt bệnh viện lớn dừng khám ngoại trú

TPO - Mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10 khiến nhiều bệnh viện tại Hà Nội bị ngập sâu, một số cơ sở phải tạm ngừng khám ngoại trú hoặc di chuyển bệnh nhân lên tầng cao. Dù vậy, các bệnh viện khẳng định công tác cấp cứu và điều trị nội trú vẫn được duy trì, nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người bệnh

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, Bệnh viện Bạch Mai kêu gọi người dân và người bệnh đặt sự an toàn của bản thân và gia đình lên hàng đầu, thay vì quá lo lắng về lịch hẹn khám chữa bệnh. Đại diện bệnh viện nhấn mạnh, sức khỏe và tính mạng của người dân luôn là ưu tiên cao nhất.

Theo khuyến cáo, trong những ngày mưa bão, nếu điều kiện thời tiết nguy hiểm, người bệnh không nên cố gắng di chuyển đến bệnh viện theo đúng lịch hẹn. Bệnh viện hoàn toàn thấu hiểu và sẽ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân, kể cả với trường hợp có bảo hiểm y tế. Sau khi bão tan, bà con có thể sắp xếp đi khám trở lại trong thời điểm thuận lợi và an toàn hơn, bệnh viện sẽ bố trí lịch khám mới phù hợp.

Đối với điều trị, bệnh viện lưu ý người bệnh cần duy trì việc uống thuốc theo đơn cũ một cách nghiêm túc để giữ ổn định sức khỏe. Nếu thuốc sắp hết, người bệnh có thể chủ động liên hệ với tổng đài hoặc khoa, phòng nơi đang điều trị để được tư vấn phương án xử trí an toàn nhất.

Trong tình huống khẩn cấp cần chăm sóc y tế ngay lập tức, người dân nên đến cơ sở y tế gần nhất như trạm y tế xã, phường hoặc bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh. Với vai trò tuyến cuối, Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn từ xa thông qua hệ thống Telehealth, phối hợp cùng các cơ sở y tế địa phương để hội chẩn và đưa ra phác đồ điều trị kịp thời, hiệu quả.

Ngoài ra, bệnh viện khẳng định luôn có đội ngũ trực tư vấn, sẵn sàng hỗ trợ người bệnh trong mọi trường hợp cấp bách. Người dân có thể liên hệ qua tổng đài 1900.888.866 hoặc hotline 096.985.1616 để được hỗ trợ.

Bệnh viện Việt Đức điều trị nhiều ca chấn thương do mưa bão

Trong 2 ngày 29-30/9, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận nhiều trường hợp cấp cứu do tai nạn bởi bão Bualoi (bão số 10). Cụ thể, tối 28/9, nam bệnh nhân N.Đ.T. trong tình trạng chấn thương sọ não và vết thương vùng chẩm sau khi gió bão thổi mạnh làm cánh cổng bật ra, va trúng đầu, ông T. ngã ngửa và bị thương nặng. Ngày 29/9 sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành tiểu phẫu khâu vết thương, kết hợp điều trị nội khoa. Hiện bệnh nhân được chăm sóc và theo dõi tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh 1, dự kiến sẽ ổn định và xuất viện trong thời gian ngắn.

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân bị tôn cứa vào chân trong lúc mưa bão.

Cũng trong đợt mưa bão này, chị H.T.P. (Hải Phòng) không may bị một tấm tôn lớn cứa sâu vào cổ chân phải, gây đứt gân Achilles và mất khả năng vận động ngay tại chỗ. Người thân và hàng xóm đã nhanh chóng sơ cứu, cầm máu trước khi đưa chị đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng đau đớn và hoảng sợ. Tại đây, bệnh nhân được các bác sĩ thăm khám khẩn, chỉ định xét nghiệm và quyết định phẫu thuật cấp cứu. Ê-kíp phẫu thuật đã xử lý vết thương, nối lại gân thành công. Nhờ được can thiệp kịp thời, chức năng vận động của chân phải của bệnh nhân bước đầu được bảo toàn. Hiện chị P. đang được chăm sóc hậu phẫu tại Khoa Phẫu thuật Chi dưới, tiếp tục theo dõi sát để phòng ngừa biến chứng, với hy vọng sớm phục hồi vận động.

Bệnh viện Việt Đức hiện đang điều trị cho người bệnh B.T.S (40 tuổi, Ninh Bình) bị tai nạn do ảnh hưởng của bão, bức tường nhà đổ sập gây gãy hở độ I cẳng chân trái và chấn thương vai trái. Hiện người bệnh đã được chuyển vào Khoa Phẫu thuật Chi dưới để theo dõi và tiến hành phẫu thuật xử trí chấn thương.

Trước tình hình nhiều tỉnh, thành đang chịu ảnh hưởng của bão Bualoi với mưa lớn, ngập lụt gây nguy hiểm cho người dân, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết đã bố trí quân số thường trực, chuẩn bị đầy đủ để tiếp nhận và điều trị các trường hợp gặp nạn.

Lãnh đạo bệnh viện khẳng định, toàn bộ ê-kíp y tế luôn trong trạng thái sẵn sàng, phối hợp chặt chẽ nhằm xử trí kịp thời, an toàn và hiệu quả cho người bệnh. “Chúng tôi quyết tâm không để chậm trễ bất kỳ phút giây nào khi tính mạng bệnh nhân bị đe dọa”, đại diện Bệnh viện Việt Đức nhấn mạnh.

Là bệnh viện ngoại khoa tuyến cuối của cả nước, Bệnh viện Việt Đức thường xuyên tiếp nhận số lượng lớn các ca cấp cứu nặng, đặc biệt là tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt và chấn thương phức tạp gia tăng trong mùa mưa bão. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị và quy trình tiếp nhận cấp cứu luôn được đặt ở mức cao nhất để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Song song với việc trực tiếp điều trị, Bệnh viện Việt Đức còn phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện tuyến tỉnh, sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn từ xa thông qua hệ thống Telehealth. Hình thức hội chẩn trực tuyến giúp các bác sĩ tuyến dưới được hướng dẫn xử trí bước đầu với những ca chấn thương phức tạp, đồng thời rút ngắn thời gian chuyển viện, tăng cơ hội sống cho bệnh nhân.

Trong những ngày mưa bão, bệnh viện khuyến cáo người dân không nên cố gắng di chuyển đến khám theo lịch hẹn để tránh rủi ro. Trong trường hợp khẩn cấp, người bệnh có thể đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu ban đầu trước khi chuyển tuyến về các bệnh viện tuyến trên, trong đó có Bệnh viện Việt Đức.

Nhiều bệnh viện gặp khó khi tiếp nhận bệnh nhân

Chiều 30/9, tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, nước ngập sâu khiến ban lãnh đạo phải thông báo tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân khám và điều trị ngoại trú. Đại diện bệnh viện cho biết, dự kiến sáng 1/10, hoạt động sẽ trở lại bình thường, trong khi các trường hợp cấp cứu và điều trị nội trú vẫn được đảm bảo tiếp nhận.

Đường trước cổng BV Châm cứu Trung ương ngập nặng

﻿khiến bệnh nhân khó tiếp cận bệnh viện. Ảnh: BV cung cấp.

Trước cổng bệnh viện, nước dâng cao hơn nửa mét, tràn vào bên trong khuôn viên với mức ngập 30-40 cm, đặc biệt tại khu khám theo yêu cầu. Một số phòng bệnh bị ngập 10-15 cm, song bệnh viện khẳng định công tác cứu chữa vẫn được duy trì an toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai (quận Ba Đình), khi gần như toàn bộ tầng một chìm trong nước, buộc bệnh viện phải di chuyển bệnh nhân lên các tầng cao hơn. Nhiều tuyến đường quanh các bệnh viện lớn như Phụ sản Hà Nội, Bạch Mai, K Tân Triều, Nhi Trung ương rơi vào cảnh ngập úng, khiến việc di chuyển của bệnh nhân và người nhà hết sức khó khăn.