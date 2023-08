Nhiều chỉ tiêu Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè đã vượt kế hoạch

TPO - Sau 2 đợt triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023, đến nay, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đó là thông tin đánh giá tại cuộc họp Ban chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 do T.Ư Đoàn tổ chức, ngày 3/8. Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 chủ trì cuộc họp.

Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Anh Trần Hữu, Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị T.Ư Đoàn cho biết, qua đợt 2 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 (từ ngày 3/7 – 30/7/2023), đến nay, nhiều chỉ tiêu của Chiến dịch đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong đó, toàn Đoàn xây dựng mới được 1.332 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”, dự kiến đạt 266,4%; xây mới 1.082 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú, đạt 108,2%; hỗ trợ nâng cao năng lực số cho gần 4,8 triệu lượt thanh thiếu nhi và người dân, đạt 158,77%.

Bên cạnh đó, chỉ tiêu tập huấn kiến thức khởi nghiệp đã vượt hơn 213.000 lượt thanh niên, đạt 106%; tổ chức cho 511.823 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế, đạt 127,96%. Chỉ tiêu hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn cũng được toàn Đoàn quan tâm, thực hiện đạt con số ấn tượng với hơn 409.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, đạt 116,91%.

Anh Hữu thông tin thêm, điểm nhấn của đợt 2 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 là chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội và 9 điểm cầu cấp Trung ương ở các nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trao đổi tại cuộc họp, chị Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn cho rằng, trong các hoạt động ngày cao điểm Chiến dịch, nên tập trung nguồn lực thực hiện công trình, phần việc cụ thể, không nên tổ chức lễ lạt gây lãng phí.

Còn anh Lê Thanh Tú, Trưởng ban Thanh niên xung phong T.Ư Đoàn, đề xuất cần có đánh giá riêng về thực hiện chủ trương mới “3 liên kết”. Anh Tú thông tin, hiện tại 6 Đảo thanh niên, 5 Làng thanh niên lập nghiệp, các đội hình tình nguyện đã ra quân triển khai các công trình, phần việc cụ thể.

Tăng tính hành động

Đề cập đến câu chuyện truyên truyền, tạo sự lan tỏa cho Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, nhà báo Lê Minh Toản - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho hay, Báo Tiền Phong đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền từ sớm.

Trong đó, xây dựng chuyên trang Tình nguyện hè trên Tiền Phong nhật báo với 10 chuyên mục khác nhau để nắm bắt, chuyển tải được toàn bộ sắc thái tình nguyện hè, như: đồng điệu, gương mặt, chuyên nhặt tình nguyện, nhật ký tình nguyện, từ sở chỉ huy… Từ đó, tạo nên ấn tượng cho sắc xanh tình nguyện của tuổi trẻ cả nước.

Nhà báo Lê Minh Toản cho biết thêm, trong thời gian tới, Báo Tiền Phong ưu tiên dành hết không gian có thể trên các nền tảng của báo để tuyên truyền đậm nét cho Chiến dịch. “Tiền Phong sẽ nỗ lực hơn nữa để tạo dấu ấn cho tình nguyện Hè năm nay bằng những điểm nhấn riêng có, khác biệt, câu chuyện hấp dẫn, tạo hiệu ứng lan tỏa”, nhà báo Lê Minh Toản nói.

Kết luận cuộc họp, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, đánh giá cao các thành viên ban chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè từ T.Ư đến tỉnh, thành đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, tạo mẫu, tạo hiệu ứng tốt cho các hoạt động. Bên cạnh đó, cơ sở cũng tiếp cận nhanh hoạt động của T.Ư, hướng đến chủ đề chuyển đổi số tốt hơn.

Anh Lương cũng đánh giá cao công tác tuyên truyền nâng cao về chất lượng, đã đi vào chuyên sâu các câu chuyện tạo cảm hứng về Chiến dịch Hè tràn đầy nhiệt huyết, cống hiến của bạn trẻ.

Bên cạnh kết quả đạt được, anh Lương cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn lưu tâm hơn các vấn đề: tính chuyên nghiệp và yêu cầu an ninh, an toàn cũng như tính hành động trong hoạt động tình nguyện; duy trì thường xuyên việc họp ban chỉ đạo; tạo tính đồng đều trong từng chương trình, từng chiến dịch.

Anh Lương đặc biệt lưu ý, quán triệt văn bản mới của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về đảm bảo, thực hiện nghiêm an ninh, an toàn tình nguyện, chú ý tập huấn, quản lý tốt đội hình. Trong thời gian tới, cảnh báo mưa lũ, thiên tai phức tạp, vì vậy vấn đề an toàn tình nguyện phải quan tâm hơn hết.

Bên cạnh đó, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn làm tốt công tác tuyên dương, khen thưởng, nhất là khen thưởng đột xuất cá nhân, tập thể thực sự tiêu biểu để tạo sự động viên, khích lệ kịp thời.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cũng yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo cần theo dõi sát sao các chương trình, chiến dịch để nhân rộng, phát huy mô hình, cách làm hay; đồng thời kịp phân tích, mổ xẻ nguyên nhân tìm giải pháp cho các nội dung chưa đạt. Tăng tính hành động, giảm thiểu lễ lạt không cần thiết, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số.