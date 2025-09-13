Nhiều bài dự thi viết 'Cha và con gái' rất sâu sắc, khiến người đọc rơi nước mắt

TPO - Sau một thời gian phát động, đã có gần 1.000 tác phẩm dự thi viết về Cha và con gái lần thứ 3. Qua nhiều vòng chấm, Ban tổ chức đã lựa chọn 17 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Nhà thơ Hồng Thanh Quang, Trưởng Ban Giám khảo nhận định: "Cuộc thi năm nay ghi nhận nhiều bài viết sâu sắc, xúc động, khiến người đọc rơi nước mắt"

Chiều 12/9, Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3.

Theo Ban Tổ chức, Cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 3 (từ 14/3/2025 đến 12/6/2025) đã nhận được gần 1.000 bài dự thi từ nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc. Tác giả tham dự cuộc thi ở nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp, hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung là tất cả đều viết bằng tình cảm chân thành, xuất phát từ những trải nghiệm sâu lắng về mối quan hệ cha – con gái.

Nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, nhiều câu chuyện được viết ra từ ký ức cá nhân nhưng lại gợi nên tình huống quen thuộc trong mỗi gia đình Việt - nơi người cha hiện diện như trụ cột vững vàng, điểm tựa ấm áp và có khi hóa thân thành “người mẹ thứ hai”, chăm sóc con gái bằng sự tận tụy thầm lặng.

"Mỗi bài dự thi gửi đến không chỉ là những trang viết, còn là những lời tri ân, những thông điệp gửi gắm tới cộng đồng về việc trân trọng và gìn giữ tình cảm gia đình trong cuộc sống hiện đại", nhà báo Hồ Minh Chiến nói.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang, Trưởng Ban Giám khảo nhận định: "Cuộc thi năm nay ghi nhận nhiều bài viết sâu sắc, xúc động, khiến người đọc rơi nước mắt. Các tác phẩm dự thi đa dạng về thể loại, từ hồi ký, truyện ngắn, ghi chép, tản văn đến cả thơ ca.

Có tác phẩm viết về người cha lam lũ, dành trọn đời gánh nặng mưu sinh để con gái được học hành đến nơi đến chốn. Có câu chuyện về người cha ít lời nhưng thể hiện tình thương qua từng hành động nhỏ như chiếc áo mưa dúi vội, những đêm chờ con về muộn, hay một bữa cơm nóng khi con gái đi làm xa trở về.

Ban tổ chức trao giải nhất cho tác giả.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, công tâm, khách quan, Ban Giám khảo Cuộc thi viết đã lựa chọn 17 tác phẩm xuất sắc để trao 1 giải Nhất; 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 7 giải Khuyến khích và 4 giải Chuyên đề.

Trong đó, tác phẩm "Giọng cha" của tác giả Nguyễn Thụy Anh (CLB Đọc sách cùng con, Hà Nội) đã xuất sắc được trao giải Nhất; hai giải Nhì thuộc về tác phẩm "Để gió cuốn đi" của tác giả Đặng Diễm Quỳnh (Đài Truyền hình Việt Nam) và tác phẩm "Cha tôi" của tác giả Phan Thanh Phong (Báo Nhân Dân).