Nhiệt độ đỉnh Mẫu Sơn ngày càng xuống thấp, các tỉnh thành chống chọi với rét hại

TPO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/1 vào lúc 6h sáng nhiệt độ tại xã Mẫu Sơn (Lộc Bình, Lạng Sơn) xuống -2,6 độ C. Một số nơi nhiệt độ giảm sâu dưới 4 độ C như Sa Pa (Lào Cai) 2,6 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 2,8 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,3 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,6 độ C...